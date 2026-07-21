La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más impactantes del torneo: Lionel Messi abandonó el estadio sin pronunciar una sola palabra. Mientras cientos de periodistas aguardaban su llegada a la zona mixta para conocer sus impresiones después de perder la posibilidad de conquistar un segundo título mundial consecutivo, el capitán argentino optó por guardar absoluto silencio. Su decisión llamó la atención de la prensa internacional y reflejó el duro golpe que significó quedarse a las puertas de otra consagración con la camiseta albiceleste.

Las cámaras de televisión registraron el momento en que el astro argentino salió de los vestuarios y continuó su camino sin detenerse ante los micrófonos. Pese a la insistencia de los reporteros, el futbolista evitó cualquier contacto con los medios y abandonó el escenario sin ofrecer explicaciones sobre la derrota ni referirse a su futuro con la selección.

También cambió sus planes tras el Mundial

El hermetismo de Messi no fue la única decisión que tomó después de la final. Tras concluir su participación en la Copa del Mundo, el capitán argentino también modificó el itinerario que muchos esperaban. En lugar de regresar junto al resto de la delegación a Buenos Aires, eligió un camino distinto para afrontar los días posteriores al torneo.

Quien también siguió esa misma línea fue Rodrigo De Paul. El mediocampista, uno de los jugadores más cercanos a Messi dentro del plantel, tampoco acompañó al grupo en el retorno previsto, alimentando aún más las especulaciones sobre cómo cada integrante del equipo decidió procesar el golpe de la derrota.

Rosario será el primer destino del capitán

Pese a las versiones que surgieron tras el final del partido, medios argentinos señalaron que el regreso de Messi a su país sí está previsto, aunque no será de manera inmediata ni tendrá como destino la capital. El futbolista viajará directamente a Rosario, ciudad donde suele refugiarse junto a su familia cada vez que busca alejarse del foco mediático.

Después de un Mundial que terminó de forma muy distinta a la soñada por la selección argentina, el capitán habría optado por priorizar la tranquilidad y el entorno familiar antes de retomar sus compromisos deportivos. Por ahora, su silencio continúa alimentando las conversaciones entre los hinchas, que esperan conocer sus primeras palabras tras uno de los momentos más difíciles de su carrera reciente.