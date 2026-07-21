Por Redacción EC

La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más impactantes del torneo: Lionel Messi abandonó el estadio sin pronunciar una sola palabra. Mientras cientos de periodistas aguardaban su llegada a la zona mixta para conocer sus impresiones después de perder la posibilidad de conquistar un segundo título mundial consecutivo, el capitán argentino optó por guardar absoluto silencio. Su decisión llamó la atención de la prensa internacional y reflejó el duro golpe que significó quedarse a las puertas de otra consagración con la camiseta albiceleste.