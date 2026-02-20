Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La investigación sostiene que la trayectoria del envejecimiento puede ser influenciada positivamente a lo largo de toda la vida del animal. Foto: GEC
La investigación sostiene que la trayectoria del envejecimiento puede ser influenciada positivamente a lo largo de toda la vida del animal. Foto: GEC
Por Redacción EC

Existe el mito de que los gatos tienen siete vidas, pero la realidad científica es que solo tienen una, y su calidad depende directamente de nuestras decisiones. Para asegurar que esa vida sea lo más extensa y saludable posible, la nutrición se posiciona hoy no solo como alimento, sino como la herramienta biológica más potente para combatir el paso del tiempo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

¿Eres uno de los afortunados? Mira quién accede al DNI electrónico sin costo
Tramites

¿Eres uno de los afortunados? Mira quién accede al DNI electrónico sin costo

Sorteo Superior EN VIVO: sigue aquí la transmisión de la Lotería Nacional del viernes 20 de febrero
Mexico

Sorteo Superior EN VIVO: sigue aquí la transmisión de la Lotería Nacional del viernes 20 de febrero

Resultados de Sorteo Superior 2873 del viernes 20 de febrero: mira la tabla de premios
Mexico

Resultados de Sorteo Superior 2873 del viernes 20 de febrero: mira la tabla de premios

Mega Millions del martes 20 de febrero: cuál es el jackpot del sorteo
Usa

Mega Millions del martes 20 de febrero: cuál es el jackpot del sorteo