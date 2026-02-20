Existe el mito de que los gatos tienen siete vidas, pero la realidad científica es que solo tienen una, y su calidad depende directamente de nuestras decisiones. Para asegurar que esa vida sea lo más extensa y saludable posible, la nutrición se posiciona hoy no solo como alimento, sino como la herramienta biológica más potente para combatir el paso del tiempo.

Un reciente estudio científico publicado en el Journal of the American Veterinary Medical Association (JAVMA), desarrollada por Royal Canin, en conjunto con el Consejo Asesor Científico sobre Envejecimiento Saludable y el Waltham Petcare Science Institute en París, desafía la creencia popular de que el declive de las mascotas es inevitable.

La investigación sostiene que la trayectoria del envejecimiento puede ser influenciada positivamente a lo largo de toda la vida del animal. “El envejecimiento no es un proceso estático, sino una etapa de la vida que podemos influir positivamente a través de la ciencia y el cuidado preventivo”, explica Mishell Mejia, Medico veterinario zootecnista y Scientific communication specialist de Royal Canin Perú. La especialista destaca que el control calórico tiene un impacto directo y comprobado en la longevidad felina.

La microbiota intestinal del gato cambia con la edad, y una alimentación adecuada ayuda a mejorar la digestión y prevenir el deterioro cognitivo en la vejez.

¿Cuál es la fórmula de la longevidad? 5 pilares clave

Para que un gato no sólo viva más años, sino que lo haga con vitalidad, el especialista comparte estos ejes fundamentales basados en la ciencia nutricional:

Control calórico estricto: Mantener una condición corporal magra es el factor “modificable” más influyente. Se ha demostrado que una dieta controlada puede aumentar significativamente la esperanza de vida en comparación con gatos con sobrepeso. Nutrición antiinflamatoria: El alimento adecuado actúa como un escudo contra enfermedades crónicas silenciosas, mitigando riesgos de enfermedad renal crónica (ERC), osteoartritis y patologías cardiacas. Salud del microbioma: El ecosistema intestinal del gato cambia con la edad. Una nutrición que apoye una microbiota sana no solo mejora la digestión, sino que ayuda a prevenir el declive cognitivo asociado a la vejez. Evaluación nutricional dinámica: Las necesidades del gato evolucionan. Es vital realizar chequeos constantes que evalúen no solo el tipo de alimento, sino la cantidad de “snacks” y la frecuencia de las comidas. Intervención en la adultez temprana: No debemos esperar a que el gato sea “senior” para actuar. La prevención debe iniciar alrededor de los 7 años para fortalecer la reserva fisiológica antes de que aparezcan signos visibles de vejez.

La experta de Royal Canin resalta la importancia de las visitas regulares al veterinario durante todas las etapas de vida, con especial énfasis en la etapa senior, donde la prevención adquiere un rol fundamental. Por ejemplo, un gato mayor de 7 años debería asistir a sus consultas preventivas cada 6 meses.

“La meta no es solo sumar años a la vida del gato, sino sumar vida a sus años mediante una nutrición de precisión, que es parte de un enfoque clínico de por vida, donde el veterinario y el dueño trabajan juntos”, agrega la médico veterinaria.

El Dato

En Perú, se estima que el 38% al 42% de los hogares cuenta con al menos un gato, según consultoras como Ipsos, Kantar y CPI.