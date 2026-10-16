Por Redacción EC

Tener mascotas en casa, como, por ejemplo, perros o gatos, puede contribuir usualmente al bienestar emocional y fortalecer los vínculos afectivos. De hecho, su compañía ayuda a reducir la sensación de soledad y fomenta valores como la responsabilidad, el respeto y el cuidado de otros seres vivos. En ese sentido, identificar los comportamientos y hábitos de estos felinos es fundamental, ya que permite comprender cómo se sienten y qué podrían necesitar ante determinadas circunstancias. Frente a estas situaciones, un veterinario explicó qué significa que estos animales mantengan la cola levantada y cómo esta postura podría relacionarse con una actitud amistosa o con su deseo de interactuar. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.