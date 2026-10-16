Tener mascotas en casa, como, por ejemplo, perros o gatos, puede contribuir usualmente al bienestar emocional y fortalecer los vínculos afectivos. De hecho, su compañía ayuda a reducir la sensación de soledad y fomenta valores como la responsabilidad, el respeto y el cuidado de otros seres vivos. En ese sentido, identificar los comportamientos y hábitos de estos felinos es fundamental, ya que permite comprender cómo se sienten y qué podrían necesitar ante determinadas circunstancias. Frente a estas situaciones, un veterinario explicó qué significa que estos animales mantengan la cola levantada y cómo esta postura podría relacionarse con una actitud amistosa o con su deseo de interactuar. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE UN GATO SE ACERQUE CON LA COLA LEVANTADA?

De acuerdo con el veterinario Carlos Gutiérrez, la posición de la cola es fundamental para interpretar el comportamiento de los gatos. Es decir, cuando un felino se acerca con la cola erguida, suele mostrar una actitud amistosa y estar saludando. En cambio, si la punta adopta una forma similar a un signo de interrogación, puede expresar curiosidad e interés por su entorno. Asimismo, el especialista indicó que si estos animalitos duermen cerca de sus cuidadores o soban cobijas son comportamientos que pueden reflejar comodidad y una sensación de seguridad o confianza, aunque asegura que cada gato tiene sus propias preferencias sobre dónde y cómo descansar, conforme comparte La Nación. “Cuando se acercan con la cola levantada, eso es un signo inequívoco de que vienen en son de paz, de que vienen, por ejemplo, a saludarte”, sostuvo Gutiérrez.

¿QUÉ QUIEREN PEDIRTE LOS GATOS CUANDO RONRONEAN, SEGÚN LOS VETERINARIOS?

De acuerdo con la experta en etología, Mary, el ronroneo de los gatos es un sonido vibratorio que suele relacionarse mayormente con la calma y el bienestar, especialmente cuando descansan o reciben caricias por parte de sus amos. Sin embargo, esta expresión felina también puede manifestarse en otras circunstancias, dependiendo del contexto, por lo que es importante conocer sus distintos significados, conforme comparte El Economista.

Es decir, de acuerdo con algunas investigaciones, las vibraciones de estos sonidos característicos de los gatitos podrían contribuir al alivio del dolor, estrés y a la reducción de la inflamación. Aunque, estos posibles beneficios terapéuticos aún no cuentan con evidencia científica concluyente. “‘Si mi gato ronronea es que está a gusto y feliz’. Esta es una creencia muy extendida, pero no es cierta. Los gatos pueden ronronear por diversos motivos”, indicó.