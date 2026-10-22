Por Redacción EC

La conducta aparentemente autónoma de los gatos va acompañada de una habilidad que sigue despertando el interés de la ciencia. A diferencia de lo que muchos piensan, estos animales no olvidan todo con facilidad: su memoria opera de forma diferente a la de los seres humanos y depende, en gran medida, de los estímulos sensoriales y las vivencias que acumulan a diario. En lugar de guardar información como una simple sucesión de recuerdos, los felinos desarrollan asociaciones a partir de lo que experimentan en su entorno.