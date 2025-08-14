La tensión comienza a palpitar en el aire con la inminente llegada de Supernova Strikers, el evento que reinventa su esencia tras dejar atrás el nombre Supernova: Orígenes. En el centro de esta tormenta de emociones se cruzan dos nombres que prometen encender la lona: Alana Flores y Gala Montes. Más que una pelea, será un ritual de fuerza y espectáculo, donde los puños marcan el ritmo y la música en vivo amplifica cada latido del público. Una noche pensada para romper moldes, donde el boxeo se viste de show y cada round es una historia. Un verdadero disfrute para los fanáticos de los streamers.

El eco de esta pelea ya retumba en todo México y gran parte de Latinoamérica, y no es casualidad. La atención no solo recae en el enfrentamiento entre dos mujeres con carácter y presencia, sino en lo que representan: la nueva ola de estrellas que cruzan del escenario al cuadrilátero. Alana Flores, que ya dejó huella con una contundente victoria en La Velada del Año, vuelve a la acción en un duelo que es tanto show como desafío real. La emoción no está solo en los guantes, sino en el fenómeno cultural que este tipo de combates está generando.

Este domingo 17 de agosto, el icónico Palacio de los Deportes en la Ciudad de México será el epicentro de una noche cargada de energía con la llegada de Supernova Strikers. Las puertas se abren y la acción comienza a las 6:00 pm (hora de México), hora local, aunque el clímax de la velada —el esperado duelo entre Alana Flores y Gala Montes— aún no tiene una hora exacta. Eso sí, está claro que todos los reflectores apuntan hacia ese momento: el combate estelar que cerrará la jornada con broche de oro.

Dónde ver Gala Montes vs. Alana Flores

Streaming : DAZN

: DAZN Salas de cine : Cinépolis

: Cinépolis Facebook: Supernova Boxing

Supernova Boxing YouTube: Supernova Boxing

Supernova Boxing TikTok: @supernovaboxing

@supernovaboxing Twitch: @supernovaboxing

Qué es La Velada

La Velada del Año es mucho más que un evento de boxeo: es un fenómeno cultural nacido en internet que ha logrado unir a millones de espectadores frente a la pantalla con una mezcla explosiva de entretenimiento, deporte y espectáculo. Creada por el streamer español Ibai Llanos, esta cita anual convierte a influencers, músicos y creadores de contenido en protagonistas de una noche de combates reales, transmitidos en vivo con una producción de nivel profesional. Cada edición reúne a figuras de todo el mundo, que se preparan durante meses para subirse al ring, mientras el evento se adereza con actuaciones musicales, sorpresas y una narrativa que engancha desde el primer minuto. Es el ejemplo más claro de cómo el boxeo ha encontrado una nueva vida en la era digital, donde los likes y los nocauts conviven en un mismo escenario.

Qué es ser streamer

Ser streamer es dedicarse a transmitir contenido en vivo a través de plataformas digitales como Twitch, YouTube o Kick. Pero más allá de encender una cámara y hablarle a una audiencia, ser streamer implica construir una comunidad, entretener en tiempo real y adaptarse constantemente a lo que el público quiere ver.

Puede tratarse de videojuegos, charlas, reacciones, música, cocina o prácticamente cualquier actividad que pueda compartirse en directo. Un streamer es presentador, creador de contenido, editor, comediante, a veces terapeuta improvisado, y casi siempre un gestor de su propia marca.