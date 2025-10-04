El ‘streamer’ Diealis, cuyo nombre es Diego Marcelino Aliaga Huamán, utilizó su cuenta de Kick para ofrecer disculpas públicas al ‘influencer’ Giancarlo Scarpati, cerrando la polémica que mantuvieron por más de una semana, donde ambos se acusaron de haber consumido sustancias ilícitas.
“Te quiero pedir disculpas públicas por [las acusaciones de consumo de drogas] y que necesitas rehabilitación. También te quiero pedir disculpas por decir que eres rayado y una persona agresiva”, expresó el streamer.
Asimismo, el creador de contenido también se retractó de haber insinuado que Scarpati tenía amistades peligrosas. “Dije que tú andas con gente peligrosa y eso a mí no me consta, ya que no soy tu amigo íntimo”, señaló.
Además, Aliaga ofreció disculpas por haber responsabilizado a Scarpati de cualquier amenaza contra su vida, admitiendo luego que sus acusaciones se fundamentaron en rumores, un hecho que reconoció explícitamente como un error.
“Si en un momento dije que cualquier cosa que me pase a mí, iba a ser tu responsabilidad, me disculpo por eso. Al final tampoco me consta, ya que eran rumores que a mí me llegaban, está muy mal de mi parte yo afirmar algo, cuando no tengo la ciencia cierta de que pase eso”, manifestó en su plataforma de Kick.
Sin embargo, antes de finalizar, Diealis le envió una clara advertencia a Giancarlo, manifestando su deseo de no volver a tener ningún contacto con él.
“Mil disculpas, mi señor Scarpati, espero que algún día nunca nos veamos, de verdad y nunca nos saludemos. Pero está conciliado, de ambas partes y ojalá nunca más te refieras a mi persona, porque yo tampoco lo haré, porque a mí tampoco me importa”, cerró.
La respuesta de Giancarlo Scarpati
Por su parte, Scarpati ya se había pronunciado sobre el tema el pasado viernes 3 de octubre en sus historias de Instagram, explicando que el acuerdo de disculpas mutuas se tomó por recomendación legal.
El influencer se retractó de sus acusaciones contra Diealis, incluso de llamarlo “pegalón”, al reconocer que no tenía pruebas. En sus palabras: “A mí no me consta que tú le hayas levantado la mano a ninguna mujer ni a ningún hombre. Es algo que yo no puedo aseverar”.
Finalmente, Scarpati también se disculpó por haber insinuado que Diealis tenía encuentros íntimos con sus invitadas durante las transmisiones, retractándose, además, tras haber sugerido la presencia de una menor de edad en esas reuniones.
