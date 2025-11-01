Tras el inicio de otoño en México, el clima se ha ido poniendo cada vez más fresco y agradable, con días más cortos y noches más duraderas, siendo una de las características durante esta temporada del año. De esta manera, dicha estación obliga a diversos municipios mexicanos a modificar sus relojes, por lo que la ciudadanía deberá retrasarlos una hora debido al inicio del horario de invierno. Esta modificación, que afecta a las zonas fronterizas con Estados Unidos, entrará en vigencia a partir de este domingo 2 de noviembre y contribuirá al comercio, las actividades económicas y la vida diaria entre ambos países. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO INICIA EL HORARIO DE INVIERNO EN MÉXICO?

Según el artículo 5 de la Ley de Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las 02:00 horas de este domingo 2 de noviembre de 2025, cerca de 36 municipios de 5 estados diferentes ubicados en la parte limítrofe de la frontera con Estados Unidos, tendrán que retrasar una hora sus relojes para ajustarse al horario de invierno o estándar. Es así que, este cambio resulta fundamental para los estados mexicanos que mantienen una estrecha relación con el país norteamericano, ya que facilitará el comercio, las actividades económicas y la vida cotidiana entre ambos países.

Es importante mencionar que, los cambios de horario en México se llevan a cabo dos veces al año, es decir, el primer domingo de noviembre y el segundo domingo de marzo, y en ambos casos inicia a partir de las 2:00 horas. Por su parte, el resto del territorio nacional el horario seguirá sin modificaciones. “El horario estacional fronterizo norte surtirá efecto desde las 2 del segundo domingo de marzo y concluirá a las 2 del primer domingo de noviembre”, indica la normativa local.

¿EN QUÉ ESTADOS DE MÉXICO SE CAMBIARÁN DE HORARIO?

A continuación, te presentamos las diferentes zonas de la franja fronteriza norte que cambiarán su horario desde este domingo 2 de noviembre:

Tamaulipas : Camargo, Guerrero, Reynosa, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Gustavo Díaz Ordaz, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

: Camargo, Guerrero, Reynosa, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Gustavo Díaz Ordaz, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros. Chihuahua : Janos, Ascensión, Ojinaga, Guerrero, Juárez, Praxedis, Guadalupe, Coyame del Sotol y Manuel Benavides.

: Janos, Ascensión, Ojinaga, Guerrero, Juárez, Praxedis, Guadalupe, Coyame del Sotol y Manuel Benavides. Baja California : Ensenada, San Quintín, Tijuana, San Felipe, Mexicali, Playas de Rosarito y Tecate.

: Ensenada, San Quintín, Tijuana, San Felipe, Mexicali, Playas de Rosarito y Tecate. Coahuila : Acuña, Hidalgo, Nava, Allende, Guerrero, Ocampo, Jiménez, Morelos, Piedras Negras, Zaragoza y Villa Unión.

: Acuña, Hidalgo, Nava, Allende, Guerrero, Ocampo, Jiménez, Morelos, Piedras Negras, Zaragoza y Villa Unión. Nuevo León: Anáhuac.

