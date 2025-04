¡Jin de BTS se prepara para su gira mundial! La estrella del k-pop ha sorprendio a sus seguidores con la noticia de su primera gira en solitario llamada “RUNSEOKJIN_EP.TOUR”, así lo anunció su sello discográfico Big Hit.

Cabe recordar que Jin y J-hope son los únicos integrantes de BTS que ya terminaron con el servicio militar obligatorio en su país. Ahora, el miembro mayor de la boyband emprenderá en una nueva aventura como solista antes del esperado regreso de Bangtan Sonyeondan. ¿Qué países visitará y en qué fechas? En esta nota te contamos los detalles de la gira.

Jin, el miembro de más edad de la banda surcoreana BTS, ingresó a su servicio militar obligatorio en Corea del Sur (Foto: Jin / Instagram)

Ciudades y fechas de la gira en solitario de Jin de BTS

La mañana del 17 abril se reveló un póster a través de las redes sociales de BIGHIT MUSIC, donde anunció que Kim SeokJin comenzará la gira en solitario, “RUNSEOKJIN_EP.TOUR”, en 2025.

El recorrido comenzará el 28 de junio en el Auxiliary Stadium de Goyang. Luego, el idol visitará ciudades como Chiba, Osaka, Anaheim, Dallas, Tampa, Newark, Londres y Ámsterdam. Cada ciudad de la gira contará con dos días de conciertos, lo que dará a los fans aún más tiempo para disfrutar de las actuaciones en directo de Jin.

Hasta el momento, no se sabe si la celebridad añadirá más fechas en otros continentes. Los seguidores podrán conocer la actualización de la gira desde sus cuentas oficiales. ¿Estás emocionado por el concierto de Jin?

Jin de BTS anuncia su primera gira en solitario

Jin se está preparando para el lanzamiento de su segundo álbum en solitario titulado “Echo“, que se lanzará el próximo 16 de mayo. Como avance, ha revelado los títulos de las nuevas canciones.

El próximo álbum de Jin incluirá un total de 7 temas:

1. Don’t Say You Love

2. Nothing Without Your Love

3. Loser (feat. YENA)

4. Rope It

5. 구름과 떠나는 여행 (A Journey with the Clouds)

6. Background

7. 오늘의 나에게 (To Me Today)

Como se recuerda, Jin de BTS lanzó su primer mini álbum, “Happy”, el cual tenía 6 canciones que conquistaron a más de uno.