¿Qué accidente tuvo Wendy Guevara que le dejó 6 meses en el hospital?

Hace más de una semana se estrenó “La Casa de los Famosos” por lo que presentó a todos sus integrantes que convivirán durante varias días, entre ellos, Wendy Guevara, quien reveló que durante su infancia sufrió un duro accidente y tuvo que ser hospitalizado por muchos meses debido a la grave lesión.

WENDY GUEVARA: ¿QUÉ ACCIDENTE TUVO LA INFLUENCER ?

La popular Wendy Guevara, una de las influencers más queridas en las redes sociales, reveló que cuento tenía seis años de edad estuvo internada porque una camioneta la atropelló. “Tengo una cicatriz en la cabeza gigante porque me atropelló una camioneta. No lograron atrapar al conductor porque se equivocaron por una placa”, dijo.

Además, la empresaria detalló que su mamá la golpeaba para que no se duerma mientras se encontraba en el hospital. “Mi mamá lloraba y me me pegaba para que no me durmiera y no perdiera la conciencia. Tenía partida la clavicula y me quedé como seis meses en el hospital”.

“Cuando me dieron de alta iba a mi casa una señora que según ella me había visto atropellada. Todos pensábamos que era familiar del conductor porque me llevaba comida y dinero todos los días. Cuando ya me sentía bien y podía caminar la mujer nunca más se apareció hasta hace poco que mi mamá me contó que fue a mi casa a buscarme porque me vio en la televisión”, finalizó contando Wendy.

WENDY GUEVARA REVELÓ QUE SUFRIÓ ABUSO SEXUAL EN SU INFANCIA

Guevara no dudo en narrar un suceso triste en su vida a todos sus compañeros de “La Casa de los Famosos”, cuando todos conversaban sobre los abusos que habían sufrido durante su niñez.

“Cuando me violaron fue distinto, fue un muchacho ya mayor de edad y como yo era un chavito gay muy afeminado, entonces el chavo me violó fuerte, me salía sangre y todo”, contó Wendy Guevara. Agregó que realizó la denuncia ante la policía y que esta etapa de su vida ya está superada.

“Ya lo superé; pero fíjate, no sé qué me traumó más si eso (la violación) o que cuando me llevaron al Ministerio Público como tres doctores me metían el dedo al a… te lo juro y yo apenado”, sostuvo para sorpresa de sus compañeros.

WENDY GUEVARA: ¿CÓMO LUCÍA LA INFLUENCER ANTES DE SER FAMOSA?

Wendy Guevara compartió a través de sus redes sociales una fotografía acompañada aparentemente de sus familiares más cercanos cuando eran niños. No obstante, no dio detalles de qué infante era, y lo dejó a criterio de sus seguidores, que tampoco se pudieron poner de acuerdo.

Además, en una ocasión decidió compartir una fotografía de su adolescencia, donde se le puede ver que aún no tenía los implantes en el pecho. Asimismo, podemos ver una fotografía que posteó en febrero de 2012, donde además se encuentran sus compañeras ‘Perdidas’, Paola y Kimberly ‘La más preciosa’ hace ya varios años atrás.

Durante el 2017, Wendy saltó a la fama con un video viral, en la que Paola narraba que había estado en un automóvil de un grupo de hombres que las dejaron varadas en el monte, y con el popular grito de “¡Estamos perdidas!” fue que se convirtió en un personaje en aquel año.

WENDY GUEVARA: ¿POR QUÉ ES RELACIONADA CON NICOLA PORCELLA EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS?

Desde su ingreso a “La casa de los famosos” Nicola Porcella tuvo que convivir y relacionarse con varios famosos mexicanos. Durante estos días no pasó desapercibido su gran cercanía con la influencer Wendy Guevara, quien ha dejado en claro su gusto por el peruano. Hasta el momento ambos han indicado que son buenos amigos.