El horóscopo chino es uno de los sistemas astrológicos más antiguos del mundo, con una tradición que supera los 4.500 años. Al igual que el horóscopo occidental, se organiza en un ciclo de 12 signos, representados por animales y determinados por el año de nacimiento. Esta astrología oriental también se utiliza para interpretar los rasgos de personalidad y características de las personas según su fecha de nacimiento. En ese sentido, a poco de finalizar el año, una reconocida astróloga compartió las predicciones para cada signo que lo conforma la rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, borrego, mono, gallo, perro y cerdo, correspondiente del 22 al 28 de diciembre. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

HORÓSCOPO CHINO PARA LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE

En la actualidad, el ciclo lunar corresponde al Año de la Serpiente de Madera, que simboliza crecimiento, sabiduría, creatividad y transformación. De esta manera, con el objetivo de conocer un poco más sobre las predicciones para los próximos días, la astróloga Susy Forte compartió con La Nación sus pronósticos para los 12 signos del horóscopo chino correspondientes a la semana del lunes 22 al domingo 28 de diciembre. A continuación, estos son:

: La semana se presenta intensa y dinámica para este signo, con un aumento de actividades que abrirá paso a nuevas ideas y oportunidades innovadoras en el ámbito de los negocios. Ajustes en la administración del dinero permitirán mejorar la situación financiera y generar mayor tranquilidad. No obstante, surgirán asuntos del hogar que requerirán dedicación, tiempo y esfuerzo. La Rata, reconocida por su creatividad, inteligencia y capacidad de adaptación, deberá mantenerse atenta ante mayores exigencias. En este contexto, será clave dosificar las energías y avanzar con mayor calma para evitar el desgaste. Buey : Este signo afrontará esta etapa con iniciativa y determinación para mejorar su entorno laboral, lo que le permitirá asumir múltiples tareas con eficacia. Si bien contará con la energía suficiente para resolver las obligaciones diarias, será fundamental evitar la autoexigencia excesiva y la tendencia a asumir más responsabilidades de las necesarias. Reservar espacios para el descanso y actividades recreativas contribuirá a recuperar el equilibrio emocional, aportar claridad mental y reducir el estrés. En el plano personal podrían presentarse ciertas contradicciones, por lo que se recomienda cautela ante actitudes defensivas o proyecciones en las relaciones.

: Este signo afrontará esta etapa con iniciativa y determinación para mejorar su entorno laboral, lo que le permitirá asumir múltiples tareas con eficacia. Si bien contará con la energía suficiente para resolver las obligaciones diarias, será fundamental evitar la autoexigencia excesiva y la tendencia a asumir más responsabilidades de las necesarias. Reservar espacios para el descanso y actividades recreativas contribuirá a recuperar el equilibrio emocional, aportar claridad mental y reducir el estrés. En el plano personal podrían presentarse ciertas contradicciones, por lo que se recomienda cautela ante actitudes defensivas o proyecciones en las relaciones. Tigre : Atravesará una etapa marcada por los desafíos y la iniciativa, impulsado por su espíritu valiente y decidido. Se anticipan noticias favorables vinculadas a oportunidades laborales, ascensos o inversiones, lo que convierte este periodo en uno de avances y logros. No obstante, será clave confiar en el propio potencial y asumir ciertos riesgos calculados para consolidar el crecimiento. Los esfuerzos realizados con anterioridad comenzarán a dar frutos, permitiendo alcanzar un mayor equilibrio y estabilidad, tanto en el plano material como en el emocional. En paralelo, las relaciones personales y la vida afectiva adquirirán mayor relevancia.

: Atravesará una etapa marcada por los desafíos y la iniciativa, impulsado por su espíritu valiente y decidido. Se anticipan noticias favorables vinculadas a oportunidades laborales, ascensos o inversiones, lo que convierte este periodo en uno de avances y logros. No obstante, será clave confiar en el propio potencial y asumir ciertos riesgos calculados para consolidar el crecimiento. Los esfuerzos realizados con anterioridad comenzarán a dar frutos, permitiendo alcanzar un mayor equilibrio y estabilidad, tanto en el plano material como en el emocional. En paralelo, las relaciones personales y la vida afectiva adquirirán mayor relevancia. Gato : Gracias a la aguda intuición que distingue a este signo, será posible analizar con claridad la situación actual y definir estrategias para avanzar hacia los objetivos planteados. Este periodo favorece la búsqueda de equilibrio emocional y la armonización de conflictos internos que suelen afectar al Gato. Se presenta como una etapa propicia para impulsar cambios, realizar ajustes y replantear metas con miras a una mejora integral. En el ámbito laboral, comienzan a resolverse asuntos pendientes y podría concretarse una respuesta esperada desde hace tiempo. Asimismo, las relaciones interpersonales y la vida social cobrarán mayor dinamismo y atractivo.

: Gracias a la aguda intuición que distingue a este signo, será posible analizar con claridad la situación actual y definir estrategias para avanzar hacia los objetivos planteados. Este periodo favorece la búsqueda de equilibrio emocional y la armonización de conflictos internos que suelen afectar al Gato. Se presenta como una etapa propicia para impulsar cambios, realizar ajustes y replantear metas con miras a una mejora integral. En el ámbito laboral, comienzan a resolverse asuntos pendientes y podría concretarse una respuesta esperada desde hace tiempo. Asimismo, las relaciones interpersonales y la vida social cobrarán mayor dinamismo y atractivo. Dragón : Se abre una etapa favorable para la vida social, marcada por nuevos estímulos, contactos relevantes y oportunidades de ampliar redes. El esfuerzo personal permitirá asumir desafíos innovadores y generar confianza en personas influyentes. En el plano familiar, podrían activarse iniciativas vinculadas al hogar, con mayor movimiento en la vida doméstica. Será un buen momento para resolver asuntos pendientes, iniciar reparaciones o reformas y ordenar trámites y cuentas del hogar. En el ámbito afectivo, el Dragón atravesará un periodo intenso y positivo, en el que las relaciones podrán adquirir un carácter significativo, con altos niveles de pasión, entendimiento y comunicación.

: Se abre una etapa favorable para la vida social, marcada por nuevos estímulos, contactos relevantes y oportunidades de ampliar redes. El esfuerzo personal permitirá asumir desafíos innovadores y generar confianza en personas influyentes. En el plano familiar, podrían activarse iniciativas vinculadas al hogar, con mayor movimiento en la vida doméstica. Será un buen momento para resolver asuntos pendientes, iniciar reparaciones o reformas y ordenar trámites y cuentas del hogar. En el ámbito afectivo, el Dragón atravesará un periodo intenso y positivo, en el que las relaciones podrán adquirir un carácter significativo, con altos niveles de pasión, entendimiento y comunicación. Serpiente : Una sólida capacidad de gestión impulsará el inicio de nuevas actividades y permitirá encarar los asuntos laborales con una mirada renovada. Se producirán cambios en la rutina diaria que facilitarán una mejor organización del tiempo, priorizando el bienestar personal y los espacios de disfrute. La situación económica mostrará estabilidad, brindando margen para ciertos gustos personales o para ordenar las finanzas. En el plano sentimental, se abre una etapa de renovación que favorecerá la resolución de conflictos pendientes y el abandono de actitudes que afectaban las relaciones. La Serpiente contará con la fortaleza necesaria para revertir escenarios adversos y abrirse a nuevas oportunidades en el amor.

: Una sólida capacidad de gestión impulsará el inicio de nuevas actividades y permitirá encarar los asuntos laborales con una mirada renovada. Se producirán cambios en la rutina diaria que facilitarán una mejor organización del tiempo, priorizando el bienestar personal y los espacios de disfrute. La situación económica mostrará estabilidad, brindando margen para ciertos gustos personales o para ordenar las finanzas. En el plano sentimental, se abre una etapa de renovación que favorecerá la resolución de conflictos pendientes y el abandono de actitudes que afectaban las relaciones. La Serpiente contará con la fortaleza necesaria para revertir escenarios adversos y abrirse a nuevas oportunidades en el amor. Caballo : La energía favorable que marcará la semana se manifestará como un impulso de inspiración y claridad, orientando decisiones clave. El Caballo, asociado a la valentía y la determinación, atravesará una etapa propicia para potenciar sus virtudes y dejar atrás limitaciones. El escenario es alentador y anticipa avances en distintos ámbitos. Proyectos que estaban en pausa comienzan a concretarse y surgen oportunidades para iniciar nuevas actividades o materializar ideas postergadas. El movimiento y la renovación alcanzarán tanto el plano laboral como el personal y afectivo, con un clima general de optimismo y progreso.

: La energía favorable que marcará la semana se manifestará como un impulso de inspiración y claridad, orientando decisiones clave. El Caballo, asociado a la valentía y la determinación, atravesará una etapa propicia para potenciar sus virtudes y dejar atrás limitaciones. El escenario es alentador y anticipa avances en distintos ámbitos. Proyectos que estaban en pausa comienzan a concretarse y surgen oportunidades para iniciar nuevas actividades o materializar ideas postergadas. El movimiento y la renovación alcanzarán tanto el plano laboral como el personal y afectivo, con un clima general de optimismo y progreso. Cabra : El enfoque práctico marcará el rumbo hacia metas más claras y alcanzables. Para la Cabra, el escenario se presenta favorable, con iniciativas que muestran proyección y resultados a mediano plazo. No obstante, será clave actuar con cautela y evitar gastos innecesarios o decisiones impulsivas que puedan generar riesgos. El ámbito profesional cobrará relevancia al abrir oportunidades vinculadas al crecimiento económico. Al mismo tiempo, la creatividad será un aliado central para avanzar tanto en el trabajo como en el plano personal, mientras que en lo afectivo se abre una etapa propicia para ordenar sentimientos y encaminarse hacia vínculos más sólidos.

: El enfoque práctico marcará el rumbo hacia metas más claras y alcanzables. Para la Cabra, el escenario se presenta favorable, con iniciativas que muestran proyección y resultados a mediano plazo. No obstante, será clave actuar con cautela y evitar gastos innecesarios o decisiones impulsivas que puedan generar riesgos. El ámbito profesional cobrará relevancia al abrir oportunidades vinculadas al crecimiento económico. Al mismo tiempo, la creatividad será un aliado central para avanzar tanto en el trabajo como en el plano personal, mientras que en lo afectivo se abre una etapa propicia para ordenar sentimientos y encaminarse hacia vínculos más sólidos. Mono : La semana se inicia con señales de alivio en el plano económico, impulsadas por ingresos adicionales, un pago pendiente o novedades positivas en el ámbito laboral. Sin embargo, el foco principal estará puesto en una revisión profunda de prioridades personales, orientada a valorar aquello que realmente tiene peso en la vida. Será una etapa de reflexión sobre el equilibrio entre lo que se entrega y lo que se recibe, así como sobre el uso del tiempo, el dinero y la energía. Para el Mono, este período marca la toma de conciencia de que el mundo interior es tan importante como la imagen que proyecta hacia los demás. En el terreno sentimental, no faltarán oportunidades y propuestas que dinamizarán la vida afectiva.

: La semana se inicia con señales de alivio en el plano económico, impulsadas por ingresos adicionales, un pago pendiente o novedades positivas en el ámbito laboral. Sin embargo, el foco principal estará puesto en una revisión profunda de prioridades personales, orientada a valorar aquello que realmente tiene peso en la vida. Será una etapa de reflexión sobre el equilibrio entre lo que se entrega y lo que se recibe, así como sobre el uso del tiempo, el dinero y la energía. Para el Mono, este período marca la toma de conciencia de que el mundo interior es tan importante como la imagen que proyecta hacia los demás. En el terreno sentimental, no faltarán oportunidades y propuestas que dinamizarán la vida afectiva. Gallo : Los proyectos que habían quedado en pausa comienzan a reactivarse con fuerza durante este período, permitiendo que situaciones antes estancadas empiecen a avanzar. Para el Gallo, se trata de una etapa en la que sus virtudes personales salen a la luz y generan reconocimiento y afecto en su entorno cercano. Aunque suele proyectar una imagen firme y llamativa, este signo se caracteriza por su apego al hogar y su espíritu generoso. El momento favorece el fortalecimiento de la autoestima y el orden de las finanzas. Si bien cuenta con una marcada vocación de lucha, su mayor satisfacción estará en disfrutar de la tranquilidad familiar, espacio donde encuentra equilibrio y bienestar.

: Los proyectos que habían quedado en pausa comienzan a reactivarse con fuerza durante este período, permitiendo que situaciones antes estancadas empiecen a avanzar. Para el Gallo, se trata de una etapa en la que sus virtudes personales salen a la luz y generan reconocimiento y afecto en su entorno cercano. Aunque suele proyectar una imagen firme y llamativa, este signo se caracteriza por su apego al hogar y su espíritu generoso. El momento favorece el fortalecimiento de la autoestima y el orden de las finanzas. Si bien cuenta con una marcada vocación de lucha, su mayor satisfacción estará en disfrutar de la tranquilidad familiar, espacio donde encuentra equilibrio y bienestar. Perro : Se abre una etapa clave para el avance económico y las aspiraciones profesionales de este signo, impulsada por la aparición de nuevos vínculos que fortalecerán su crecimiento laboral. Incluso en un contexto de celebraciones, surgirán ideas y planes vinculados al trabajo, lo que marcará un período de iniciativa y toma de decisiones relacionadas con finanzas e inversiones. El escenario también favorece la resolución de tensiones familiares y resulta propicio para realizar mejoras o renovaciones en el hogar. De naturaleza leal y perseverante, el Perro espera reciprocidad en el compromiso que brinda y puede mostrarse irritable si percibe falta de reconocimiento o respeto.

: Se abre una etapa clave para el avance económico y las aspiraciones profesionales de este signo, impulsada por la aparición de nuevos vínculos que fortalecerán su crecimiento laboral. Incluso en un contexto de celebraciones, surgirán ideas y planes vinculados al trabajo, lo que marcará un período de iniciativa y toma de decisiones relacionadas con finanzas e inversiones. El escenario también favorece la resolución de tensiones familiares y resulta propicio para realizar mejoras o renovaciones en el hogar. De naturaleza leal y perseverante, el Perro espera reciprocidad en el compromiso que brinda y puede mostrarse irritable si percibe falta de reconocimiento o respeto. Cerdo: Se inicia una etapa de renovación marcada por la necesidad de adaptarse a cambios y afrontar posibles imprevistos. La energía disponible será intensa y deberá canalizarse con criterio y enfoque positivo. La sensibilidad característica del signo Chancho permitirá percibir señales sutiles y encontrar respuestas clave en este proceso. Este período favorecerá la conexión con el costado más constructivo y la claridad sobre los verdaderos deseos y necesidades personales. En el plano afectivo, los momentos de introspección y soledad ayudarán a definir con mayor claridad el rumbo a seguir.

¿QUÉ ANIMAL SOY EN EL HORÓSCOPO CHINO?

Los 12 signos del horóscopo chino, en su respectivo orden, son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. Además de asociarse con un animal, el año en que naciste también define el elemento que te corresponde, que puede ser Metal, Agua, Madera, Fuego o Tierra. Aquí, te presentamos el listado de animales en el que perteneces en el horóscopo chino de acuerdo a tu fecha de cumpleaños: