A poco de finalizar el 2025, América Latina finaliza con profundas desigualdades salariales, en medio de una inflación sostenida y economías que avanzan a un ritmo limitado. De hecho, en distintos países, el salario mínimo sigue siendo insuficiente para cubrir el costo real de vida, aun cuando se implementan bonos o incrementos específicos que buscan mitigar la pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, ante esta situación, gobiernos han tomado la iniciativa de aumentar la remuneración sin que la población se vea afectada por la inflación. En este caso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que millones de trabajadores se verán beneficiados con el incremento del salario este 2026. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO EN MÉXICO?

En medio de tensiones económicas, marcada por la inflación, problemas comerciales y conflictos geopolíticos, los países adoptan medidas para evitar que sus ciudadanos se vean perjudicados. Por ello, el gobierno de Claudia Sheinbaum informó una buena noticia para los millones de trabajadores mexicanos: el aumento del salario mínimo al 13 %, equivalentes a 315,04 pesos por día (15,75 dólares). Según declaraciones del secretario del Trabajo, Marath Bolaños, esta medida se dio gracias al acuerdo entre representantes del gobierno, los trabajadores y las empresas privadas, por lo que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

♬ sonido original - Claudia Sheinbaum Pardo @claudiasheinbaum Dos buenas noticias para el pueblo de México: el aumento al salario mínimo para 2026, que significa 154 por ciento de incremento al poder adquisitivo; alcanzará para dos canastas básicas. También informamos la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas durante el sexenio. Por el bien de todos, primero los pobres. #fyp

Por su parte, los trabajadores de la frontera entre México y Estados Unidos también recibieron un reajuste salarial del 5 %, lo que elevó su remuneración a 440,87 pesos (22 dólares), debido a que el costo de vida es ligeramente más elevado en esa zona. De esta manera, el gobierno mexicano estima que este proyecto legislativo beneficie a más de 8,5 millones de trabajadores nacionales, lo cual conforma el 14 % de la población económicamente activa. Por último, la Jefa de Estado negó que el reciente aumento del salario mínimo tenga efectos inflacionarios, pese a que la inflación registró en octubre una variación anual de 3,57 % en el país.

¿QUÉ PAÍS TIENE EL SALARIO MÍNIMO MÁS BAJO DE LATINOAMÉRICA EN 2025?

A través de un análisis de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Conasami, compartido por Informados TL, se conoció que Nicaragua registra el salario mínimo más bajo de Latinoamérica, con 213,11 dólares mensuales. En cuanto a Perú, se ubica en el puesto 13 del ranking con una remuneración de 305,10 dólares al mes. Esto puede generar varias consecuencias negativas para los trabajadores y la economía nacional de estos países, es decir, la reducción del poder adquisitivo de los ciudadanos, la profundización de la desigualdad social, y posibles efectos negativos en el empleo y la productividad. Por otro lado, la nación que lidera el listado de la STPS es Chile con un sueldo de 510 dólares. A continuación, te presentamos la clasificación de países en América Latina: