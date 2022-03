No es un secreto que, dentro de los servicios de streaming más populares y exitosos, Netflix tiene un lugar privilegiado. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 y la gran cantidad de plataformas que han surgido produjeron que la competencia afecte a las ganancias de estos. ¿Significa que ahora habrá publicidad en el servicio de la ‘N’ roja? Aquí los detalles.

Hulu, HBO Max y Paramount+ ya saben lo que es implementar comerciales en sus cientos de producciones. Claro que, en compensación, los planes para estas plataformas son con tarifas más bajas, pero con los beneficios y la experiencia que solo estos soportes pueden entregar.

Además, la idea de Disney+ de ofrecer planes más económicos que los que por ahora brinda, se suma a la fuga de usuarios que ha tenido Netflix desde el inicio de la pandemia. El retorno de los mismos al servicio de streaming no ha sido el esperado, incluso con el éxito de varias de sus producciones como “La casa de papel” o “El juego del calamar”.

El director financiero de Netflix, Spencer Neumann, reveló que la compañía aún no se encuentra pensando en ello, pero no descartarían optar por esta medida en un futuro no muy lejano. “Para ser claros: no es que tengamos una religión en contra de la publicidad, pero esta opción no está en nuestros planes en este momento”, explicó.

“Actualmente, tenemos un modelo de suscripción escalable muy bueno (y, de nuevo, nunca digas nunca…), pero no está en nuestro plan”, agregó en conferencia de prensa. Eso sí, el alza de precios que han tenido en Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido y hasta España dan a entender que la publicidad podría llegar en cuanto menos uno lo espere.

