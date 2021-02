Britney Spears es uno de los personajes más conocidos y polémicos de la música pop. Por eso, no cabe duda que un documental de Netflix sobre ella sería todo un éxito en visualizaciones.

Hace poco se estrenó un documental en FX y Hulu llamado “Framing Britney Spears”, en el que se habla de los últimos y controvertidos años de la estrella estadounidense, quien desde el 2007 fue sometida a la tutela de su padre James Spears.

Él es quien toma todas las decisiones por ella y también quien tiene control de su patrimonio, lo que ha generado la iniciativa #FreeBritney, donde se han denunciado los abusos que estaría sufriendo la famosa cantante hasta el día de hoy.

¿Netflix también hará un documental?

Según información que publica el prestigioso medio “Bloomberg”, la plataforma de streaming Netflix estaría desarrollando otro documental sobre la misma temática. En teoría, la idea habría salido antes del estreno de “Framing Britney Spears”.

Según TMZ, Erin Lee Carr habría sido designada directora de este documental. Ella es especialista en el true crime y en su trayectoria se encuentran obras como Mommy, Dead and the Dearest, Te quiero, muérete y At the Heart of Gold.

Britney lleva 13 años en tutela y según informaron desde la iniciativa #FreeBritney, habría sido ingresada en el 2019 a un centro psiquiátrico contra su voluntad. Netflix todavía no se pronuncia, pero cada vez se habla más de la familia Spears y sería un buen momento para anunciar la producción.

