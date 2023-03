El reconocido comediante norteamericano Chris Rock reveló que La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas - Academy Award le ofreció ser anfitrión de los premios Oscar 2023, sin embargo, aclaró que rechazó esta propuesta.

El comediante dijo que volver a ser parte de esta ceremonia “sería como regresar a la escena del crimen”, recordando la bofetada que le propinó Will Smith luego que este bromeara sobre la alopecia que padece su esposa Jada Pinkett Smith.

Durante su nuevo show de Stand-Up, Rock hizo una referencia al juicio por asesinato de O.J. Simpson e indicó que regresar a los Oscar sería como pedirle a Nicole Brown Simpson que “regrese al restaurante” donde dejó sus anteojos antes de ser asesinada.

Todavía le duele el golpe

El último fin de semana Chris Rock presentó su show Selective Outrage donde se pronunció sobre la agresión que recibió de Will Smith.

Luego de más de una hora de su show, el comediante hizo una catarsis sobre lo que vivió hace un año.

“Ya sabéis lo que pasó. Ese cabrón me abofeteó en los Oscar y la gente me pregunta ‘¿te dolió?’. Todavía duele”, expresó.

“Pero no soy una víctima, nena. Nunca me verás llorando con Oprah o Gayle King. Nunca va a pasar. Recibí ese golpe como Pacquiao”, agregó.

Asimismo, recordó que Jada confesó en una entrevista que le había sido infiel al recordado protagonista del ‘Principe del Rap’.

“Normalmente no hablaría de esas cosas, pero por alguna razón ellos lo pusieron en Internet. No tengo ni idea de por qué lo harían...Ella le hizo más daño a él que a mí ¿y a quién golpea? A mí, a quien sabe que puede vencer. Todo el mundo sabe que yo no tuve nada que ver con eso. No tuve ningún enredo”, afirmó.

Además, aclaró que toda su vida fue gran fanático del trabajo que realiza Will Smith.

“Me encantaba Will Smith. Toda mi vida me ha encantado... Hizo grandes películas. Y ahora veo Hacia la libertad solo para ver como le dan una paliza. Mucha gente dice, ‘Chris, ¿por qué no hiciste nada?’. Porque tengo padres. ¿Sabes lo que me enseñaron? No pelees delante de los blancos”, finalizó.

Jimmy Kimmel será el presentador de los Oscar

La Academia anunció en noviembre del año pasado que Jimmy Kimmel será el presentador de la 95 edición de los premios Oscar la cual se llevará a cabo el próximo 12 de marzo en el Dolby Theatre.

“Jimmy es el anfitrión perfecto para ayudarnos a reconocer a los increíbles artistas y películas de nuestra 95ª entrega de los Oscar. Su amor por el cine, su experiencia en televisión en vivo y su capacidad para conectarse con nuestras audiencias globales crearán una experiencia inolvidable para nuestros millones de espectadores en todo el mundo”, aseguró el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Janet Yang.

Como se recuerda, Jimmy Kimmel también fue el anfitrión de la gala de los Oscar en 2017 y 2018.