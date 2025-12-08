El Sistema Nacional de Pensiones ofrece a sus afiliados un ingreso mensual, incluso antes de la edad de jubilación. En caso de sufrir un accidente común que le impida trabajar, puede solicitar una pensión de invalidez, sin importar la edad. Solo requiere haber aportado, al menos, doce meses en los últimos tres años.

En caso el afiliado falleciera, su cónyuge o conviviente puede solicitar una pensión de viudez; sus hijos menores de edad, una pensión de orfandad y sus hijos mayores de edad que cursan estudios, una pensión por estudios. En caso de ser soltero y no tener hijos, sus padres podrían solicitar pensión de ascendencia.

Cabe señalar que el otorgamiento de la prestación a la pareja, hijos y padres les garantiza atención médica.

Al cumplir los 65 años

Al llegar a la edad de jubilación, el afiliado podrá solicitar una pensión de jubilación proporcional o del régimen general (20 años o más de aporte) de por vida. Además de acceso a los servicios de salud, incluyendo enfermedades complejas.

Si aportó 20 años o más, recibirá 14 pagos al año: un pago en cada mes, un pago adicional en julio y otro en diciembre o el monto de los dos pagos adicionales dividido a lo largo del año.

Al cumplir 80 años

Independientemente de los aportes realizados, el afiliado recibirá automáticamente la Bonificación por Edad Avanzada, un beneficio permanente que equivale al 25 % del monto de la pensión que recibe al llegar a esa edad (no incluye las bonificaciones de carácter no pensionable). Se paga 14 veces al año: una cada mes y junto con las pensiones adicionales de julio y diciembre.

Afiliación virtual

Para afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones, ingrese a onpvirtual.pe, seleccione el perfil “Mi primer aporte” y luego, “Quiero afiliarme voluntariamente”. Registre en la plataforma su documento de identidad, sus datos personales, de familiares, de contacto y el ingreso mensual promedio sobre el que calculará su aporte. El monto mínimo del aporte es S/ 147 o el 13 % de su ingreso mensual, el cual no puede ser menor al valor de la remuneración mínima vital vigente.

Canales de pago de aporte

La Oficina de Normalización Previsional ha implementado canales virtuales de pago para mayor comodidad de sus afiliados:

Pago virtual: disponible a través de izipayYA y las plataformas digitales de Interbank (Banca por Internet e Interbank APP).

disponible a través de izipayYA y las plataformas digitales de Interbank (Banca por Internet e Interbank APP). Pago presencial: agentes Interbank (código de servicio 0600203) y ventanillas del Banco de la Nación.

Los pagos realizados por estos canales no tienen costo por comisión.

Para obtener más información, llamar a ONP Te escucha al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.