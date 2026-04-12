Por Redacción EC

A nivel nacional, miles son los ciudadanos peruanos que mensualmente reciben monto correspondiente a las pensiones otorgadas por parte del Gobierno, y mediante la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Con respecto a ello, hoy resulta llamativa la presentación de un nuevo proyecto de ley, y a partir del cual congresista de “Perú Libre”, busca facultar el retiro extraordinario de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de los aportes realizados por cada afiliado al Sistema Nacional de Pensiones (SNP). En ese sentido, y recordando que esta iniciativa viene a sumarse a otras ya incluso debatidas, te contamos los detalles entorno a objeto y finalidad, modalidad de desembolso planteado desde el Parlamento, y mucho más.

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