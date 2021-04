La educación remota, que se dicta en los todos los colegios del país desde el 2020 por la pandemia del COVID-19, es un reto enorme no solo para los profesores, sino también para los padres y madres de familia. Además, se debe tener en cuenta que una educación adecuada para los estudiantes en esta coyuntura no solo implica presenciar una clase, sino que el acompañamiento que se les debe dar a los escolares para que puedan tener un excelente desempeño en sus clases virtuales es clave.

Daniel Yépez, coordinador de educación de World Vision Perú, resalta que el acompañamiento implica empatía por parte de los cuidadores pues “lo más importante es reconocerlos como personas y tener la capacidad de validar las experiencias y emociones que tienen las niñas, niños y adolescentes”.

“Si los adultos no somos capaces de validar las experiencias y emociones de los escolares por más insignificantes que sean para nosotros, entonces difícilmente vamos a acompañarlos. Eso no significa estar al lado de ellos vigilándolos para que hagan sus tareas, exigiéndoles o gritándoles, sino reconocer las cosas que necesitan”, precisa el especialista.

Asimismo, es importante reconocer que los escolares son personas que proponen, que experimentan vivencias agradables y/o desagradables, y que no son objetos de cuidado. No hay que estar detrás de ellos como si fueran bebés. Hay que darles confianza para que participen de sus clases virtuales y desarrollen sus tareas en los momentos indicados.

“A partir del principio de reconocer a nuestros hijos e hijas como personas, podemos hacer un acompañamiento real desde las necesidades e intereses que tienen. Para acompañar hay que hablar con ellos, dialogar, preguntarles qué necesitan y cómo quieren que los acompañemos en el desarrollo de sus clases remotas”, comenta.

Por ello, se debe hablar con los escolares para establecer horarios de clases porque a veces hay solo un dispositivo con internet en casa para dos niños y/o niñas. No se les debe imponer los horarios, sino ponerse de acuerdo. Es una responsabilidad de ambos, tanto de los hijos como de los cuidadores.

“Cuando las niñas o niños aprenden a caminar uno está cuidando que no hayan objetos peligrosos en su camino para que no se hagan daño. No estamos agarrándolos, sino les damos libertad para que caminen”, comenta Yépez tras indicar que se debe motivar a los escolares y estar pendientes sobre sus necesidades como conexión a Internet y tener un dispositivo al alcance para que puedan cumplir con sus clases y tareas virtuales.

World Vision Perú lanzó la campaña “Sumémonos por la Niñez, por una educación que transforme sus vidas” con el objetivo de sumarse a los esfuerzos del Estado para que ningún escolar abandone sus estudios y los continúe con las condiciones mínimas que merecen de conectividad, acompañamiento de la familia y buena pedagogía de los docentes.

