Los efectivos policiales son responsables de cumplir una función fundamental, pues se encargan de proteger al ciudadano y conservar el orden público. Por esa razón, este viernes 2 de enero, en medio de gran satisfacción para ellos, se festeja el Día Internacional del Policía.

Día Internacional del Policía: ¿por qué se celebra cada 2 de enero y cuál es su origen?

Esta fecha especial tiene su origen el 2 de enero de 1927. En el penal de Andónegui, en Tamaulipas, México, como resultado de una pelea entre carcelarios de aquel centro penitenciario, varios integrantes del cuerpo policial fueron vilmente asesinados.

Por dicho motivo, y como una muestra de respeto y admiración, se empezó a festejar el Día Internacional del Policía. Sin embargo, este día recién ganó popularidad desde 1932.

Es más, en los primeros festejos que se daban anualmente, este día era denominado como el Día del Gendarme. Con el pasar de los años, y luego de algunas iniciativas, se cambió al actual nombre que lleva en el presente.

Como pudimos revisar, sobran las razones para que una vez al año se reconozca el valor y el sacrificio de cada uno de los miembros del cuerpo policial. Sin su admirable labor, sería imposible que se mantenga el orden público y se cumplan las normas y leyes.

¿El Día Internacional del Policía se celebra la misma fecha en todos los países?

En Argentina, por ejemplo, se celebra el 19 de abril; en México, cada 22 de diciembre; en Venezuela, el 16 de julio; en Colombia el 5 de noviembre; y, en Perú, se celebra los 6 de diciembre.