En las próximas semanas, un nuevo feriado nacional se sumaría a la lista, esto luego de la reciente aprobación de un proyecto en el Congreso de la República. Y es que, en el último día de la presente legislatura, en una sesión que se llevó a cabo a las 4:00 a.m. del pasado 23 de junio, se aprobó el feriado con 78 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones.

¿DE QUÉ TRATA EL NUEVO FERIADO NACIONAL?

El dictamen aprobado establece el “Día de la Fuerza Aérea del Perú y feriado nacional el 23 de julio de cada año, en conmemoración al heroico sacrificio del Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles”.

Asimismo, este feriado estará dirigido para el sector público como privado, señaló el abogado laboralista César Puntriano. De esta manera, con respecto al sector privado, el dictamen corrige el Decreto Legislativo 713, para añadir esta nueva fecha en la lista de descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

Como se recuerda, esta iniciativa legislativa fue aprobada por el Pleno del Congreso en el 2022; sin embargo, en ese momento declaraba al 23 de julio como “feriado laborable”. Entonces, en enero de este año fue observada por el Ejecutivo, por lo que señaló que esta figura no existe y solicitó al Congreso definir si se busca declarar un feriado, es decir, un día en que no se trabaja pero sí se obtiene un pago o se busca declarar un día no laborable compensable.

En el texto sustitutorio del dictamen admitida por el Congreso, se determina que será un feriado y aplica la figura de “allanamiento” a la observación realizada por Ejecutivo.

¿DESDE CUÁNDO SE APLICARÁ ESTE FERIADO NACIONAL EN EL PERÚ?

Como se sabe, el Congreso estableció este año que el 7 de junio sea feriado nacional, en conmemoración de la Batalla de Arica y del Día de la Bandera. Aunque esa ley fue observada por el gobierno de Dina Boluarte, se promulgó por insistencia del Congreso, por lo que ese feriado aplicará a partir del 2024.

Ahora, con respecto al nuevo feriado del 23 de julio por la festividad de José Abelardo Quiñones, como ya no puede ser observado por el Ejecutivo, es posible que se promulgue previo a la fecha, por lo que se realizaría este año, según José Cevasco, exOficial Mayor del Congreso. “La autógrafa de ley será promulgada por el Presidente del Congreso. Estamos a un mes del nuevo feriado. Sí hay tiempo para que se promulgue antes del 23 de julio”, sostuvo.

¿CUÁNTOS FERIADOS TENEMOS ESTE 2023?

Los feriados establecidos por ley para este 2023, son los siguientes: