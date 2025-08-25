La creación de contenido mediante plataformas digitales, hoy suele brindarle mucha rentabilidad a quienes conocemos como streamers, youtubers o tiktokers. Al respecto, y sobre uno en particular, viene llamando la atención precisamente, la sanción impuesta por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), hacia quien ahora es objeto de multa ascendente a los más de 50 mil tras supuestamente haber incurrido en competencia desleal.

POR ESTA RAZÓN EL INDECOPI HA DECIDIDO MULTAR A RECONOCIDO TIKTOKER PERUANO MEDIANTE EL PAGO DE MÁS DE 50 MIL SOLES

Hoy es noticia referente al mundo de las redes sociales, la sanción que el INDECOPI le ha impuesto al popular tiktoker peruano, George Rubin, por habérsele encontrado culpable de cometer actos de denigración, entre otros agravantes, e incluirlo así en Registro de Infractores creado por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal de dicho organismo autónomo del Estado.

De acuerdo a lo expresado mediante la Resolución N° 084-2025/CCD, el también conocido como ‘Tío Noto’, “menoscabó la imagen y el prestigio" de la empresa dedicada a la venta de zapatillas, Kicks, cuyos representantes lo denunciaron el 23 de agosto de 2023 acusándolo puntualmente de “explotación indebida de reputación ajena” y engaño.

Esto último habría ocurrido según la demanda interpuesta en su contra, debido a que mediante el uso de su cuenta oficial en TikTok, George Rubin realizó comentarios que cuestionaban la autenticidad de las “Air Jordan 1 High” que ofertan digitalmente.

Los comentarios realizados por parte de George Rubin entorno a las zapatillas que oferta Kicks, hoy le harían pagar multa ascendente a las 10 UIT, según lo precisa resolución de INDECOPI. (Fuente: Instagram George Rubin)

Según Kicks, el tiktoker peruano habría inducido a pensar que sus productos ofrecidos serían de “dudosa reputación”, y luego de solicitarle rectificación a través de redes sociales también, él continuaría afirmando que las zapatillas son réplica, y no originales causándoles así perjuicio con tanto clientes y potenciales clientes.

“Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Kicks E.I.R.L. en contra del señor George Antony Rubín Domínguez, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto establecido en el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1044 – Ley de Represión de la Competencia Desleal“, refiere el primer párrafo de la resolución emitida por un INDECOPI que además lo sanciona mediante el pago de multa ascendente a las 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, 53 mil 500 soles, y ordena asimismo el ”cese definitivo e inmediato de los comentarios difundidos a través de la red social TikTok referidos al cuestionamiento realizado a los productos que comercializa Kicks, en tanto contengan mensajes denigratorios" que menoscaben su imagen, prestigio y reputación empresarial.

LOS 3 ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL QUE HABRÍA COMETIDO GEORGE RUBIN, SEGÚN RESOLUCIÓN DE INDECOPI

Engaño

- “Debido a que las afirmaciones malintencionadas y sin sustento emitidas por George Rubin inducirían a error sobre los atributos de su empresa, en tanto harían creer a los consumidores que vendería productos replicados”.

Explotación indebida de la reputación ajena

- “El imputado habría iniciado una campaña de desprestigio hacia su empresa, a sabiendas de su reputación en el mercado de zapatillas, con la finalidad de aprovecharse indebidamente de su imagen”.

Denigración

- “En la medida que se aprovecharía de su poder mediático como creador de contenido para realizar afirmaciones que dañarían la reputación lograda por Kicks, específicamente en relación a la calidad de sus productos, induciendo a creer que los mismos no serían originales”.

ESTO DIJO GEORGE RUBIN ACERCA DE LOS MÁS DE 50 MIL SOLES QUE DEBERÍA PAGARLE A KICKS, SEGÚN EL INDECOPI

La palabra del conocido creador de contenido especializado en la autenticidad y venta de zapatillas de lujo, no se hizo esperar tras haberse hecho pública la Resolución N° 084-2025/CCD.

Es así como mediante contacto telefónico concedido a RPP Economía, George Rubin hizo evidente su molestia por la sanción económica recibida, manifestando inicialmente que “hay un montón de irregularidades en ese caso, todo se verá con mis abogados”.

“Prefiero no decir nada respecto a eso, me parece un chiste lo que está pasando“, terminó expresando de manera complementaria y tajante un George Rubin que ante la ”decisión de primera instancia que no agota la vía administrativa“, pasaría a hacer efectivo el uso de la apelación dirigida a la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI.