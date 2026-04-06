Actualmente, la salud mental se ha convertido en un tema fundamental para la población, ya que influye en cómo pensamos, sentimos, actuamos y nos relacionamos con los demás. De hecho, cuidar la mente con ejercicios cerebrales permite concentración, memoria, creatividad y el aprendizaje al crear nuevas conexiones neuronales, ayudando a prevenir el deterioro cognitivo u otras enfermedades. Es así que, con el objetivo de cuidar adecuadamente la mente y evitar un impacto negativo en la memoria durante la vejez, destacados investigadores han compartido una serie de hábitos para fortalecer la memoria y la salud cerebral. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ HÁBITOS AYUDAN A MEJORAR LA SALUD CEREBRAL?

Con el objetivo de mantener una mente saludable y prevenir el deterioro cognitivo, muchas personas practican actividades como rompecabezas, cálculos matemáticos, aprendizaje de nuevos idiomas o el uso de instrumentos musicales, ya que contribuyen a proteger la memoria en la vida adulta. De hecho, según con The Lancet y la Alzheimer’s Association, al realizar estos hábitos diariamente puede contribuir de manera significativa a muchos beneficios, pese a que no garantiza una prevención total del deterioro. Por consiguiente, te presentamos una lista, compartida por Infobae, de los hábitos que ayudarían a mantener una mente más fuerte y activa, según lo señalado por instituciones de la salud:

Meditación : Practicar meditación guiada o mindfulness al menos 30 minutos al día ayuda a disminuir el estrés, mejorar la concentración y ralentizar el deterioro de áreas cerebrales clave, especialmente en personas con riesgo de problemas cognitivos.

: Practicar meditación guiada o mindfulness al menos 30 minutos al día ayuda a disminuir el estrés, mejorar la concentración y ralentizar el deterioro de áreas cerebrales clave, especialmente en personas con riesgo de problemas cognitivos. Instrumentos o música : Tocar un instrumento, incluso en la adultez, impulsa la memoria, la atención y la coordinación, mientras que la música también favorece el desarrollo de las capacidades cognitivas y emocionales.

: Tocar un instrumento, incluso en la adultez, impulsa la memoria, la atención y la coordinación, mientras que la música también favorece el desarrollo de las capacidades cognitivas y emocionales. Aprenden un idioma : Aprender y practicar un idioma extranjero favorece la flexibilidad cognitiva, retrasa el deterioro y promueve nuevas conexiones neuronales, con efectos positivos en la memoria a largo plazo.

: Aprender y practicar un idioma extranjero favorece la flexibilidad cognitiva, retrasa el deterioro y promueve nuevas conexiones neuronales, con efectos positivos en la memoria a largo plazo. Estimulación sensorial : Actividades multisensoriales como cocinar, pintar o hacer jardinería fortalecen la memoria al activar simultáneamente distintos sentidos y estimular diversas conexiones neuronales.

: Actividades multisensoriales como cocinar, pintar o hacer jardinería fortalecen la memoria al activar simultáneamente distintos sentidos y estimular diversas conexiones neuronales. Ejercicios : Realizar actividad física moderada o intensa por al menos 30 minutos diarios, como caminar o nadar, mejora la circulación cerebral, reduce el riesgo de deterioro cognitivo y protege la estructura y función del cerebro.

: Realizar actividad física moderada o intensa por al menos 30 minutos diarios, como caminar o nadar, mejora la circulación cerebral, reduce el riesgo de deterioro cognitivo y protege la estructura y función del cerebro. Socialización : Interactuar socialmente mediante encuentros, conversaciones y actividades grupales fortalece las conexiones neuronales, estimula el procesamiento sensorial y del lenguaje, y ayuda a reducir el aislamiento.

: Interactuar socialmente mediante encuentros, conversaciones y actividades grupales fortalece las conexiones neuronales, estimula el procesamiento sensorial y del lenguaje, y ayuda a reducir el aislamiento. Deportes : Practicar deportes que combinan actividad física e interacción, como el tenis o el fútbol, favorece la toma de decisiones, mejora la coordinación y fortalece los vínculos sociales, contribuyendo al bienestar mental.

: Practicar deportes que combinan actividad física e interacción, como el tenis o el fútbol, favorece la toma de decisiones, mejora la coordinación y fortalece los vínculos sociales, contribuyendo al bienestar mental. Juego de rompecabezas : Resolver crucigramas, sudoku o ajedrez fortalece la memoria, la percepción espacial y el razonamiento, al activar distintas áreas del cerebro.

: Resolver crucigramas, sudoku o ajedrez fortalece la memoria, la percepción espacial y el razonamiento, al activar distintas áreas del cerebro. Cálculos matemáticos: Realizar cálculos mentales sin calculadora favorece la agilidad mental, fortalece la función ejecutiva y mejora la memoria de trabajo, habilidades clave para la vida diaria.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE DORMIR JUNTO AL CELULAR?

La exposición prolongada a la luz azul emitida por dispositivos electrónicos, como smartphones, tablets y computadoras portátiles, genera preocupación por sus posibles efectos en la salud ocular y en el cerebro a largo plazo. Esto se debe a que este tipo de luz puede dañar la retina, la capa sensible ubicada en la parte posterior del ojo. Uno de los principales riesgos asociados a esta exposición es la degeneración macular, que deteriora la visión central necesaria para actividades cotidianas como leer, conducir y reconocer rostros.

Cabe señalar que, en ambientes oscuros, las pupilas tienden a dilatarse para captar más luz. Por ello, al usar dispositivos electrónicos en estas condiciones, permiten el ingreso de una mayor cantidad de luz azul, lo que incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades oculares. Además, este tipo de luz puede afectar el ciclo del sueño, ya que interfiere con la producción de melatonina, la hormona que regula el ritmo sueño-vigilia. Por lo tanto, en consecuencia, puede dificultar la conciliación del sueño y reducir su calidad una vez que se logra dormir.