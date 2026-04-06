Por Redacción EC

Actualmente, la salud mental se ha convertido en un tema fundamental para la población, ya que influye en cómo pensamos, sentimos, actuamos y nos relacionamos con los demás. De hecho, cuidar la mente con ejercicios cerebrales permite concentración, memoria, creatividad y el aprendizaje al crear nuevas conexiones neuronales, ayudando a prevenir el deterioro cognitivo u otras enfermedades. Es así que, con el objetivo de cuidar adecuadamente la mente y evitar un impacto negativo en la memoria durante la vejez, destacados investigadores han compartido una serie de hábitos para fortalecer la memoria y la salud cerebral. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.