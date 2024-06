Alejandra Baigorria fue la más reciente invitada del bloque “Historias verdaderas” del programa “Estás en todas”, donde se animó a contar diversos detalles sobre su vida personal, como su niñez, su familia, sus negocios y su vida amorosa. En esta línea, también se refirió a la disputa judicial que sostuvo con su expareja Guty Carrera, y en el proceso confesó que, en lugar de tener resentimiento, siente pena por él. A continuación, te contamos qué dijo exactamente la modelo.

¿QUÉ DIJO ALEJANDRA BAIGORRIA SOBRE GUTY CARRERA?

Primero que nada, es importante recordar que varios años atrás, Alejandra Baigorria presentó una demanda por maltrato físico y psicológico contra el popular ‘Potro’, pero esto no llegó muy lejos y el modelo quedó inocente. Debido a que esta acusación dañó su imagen mediática, el chico reality posteriormente presentó una contrademanda, el cual tampoco prosperó.

Consultada por esta situación, la futura esposa de Said Palao mencionó que Guty Carrera no ha cambiado sus malos hábitos y más bien él continúa en su búsqueda de venganza. Debido a esto, la empresaria comentó sentir pena hacia el hijo de Edith Tapia, según recoge la radio Exitosa.

“Antes decía que fue el peor error de mi vida, pero hoy en día, me da pena, él me da pena. Me da pena porque veo un hombre lleno de carencias, sufrido, un hombre desorbitado, que, en vez de todas las oportunidades que ha tenido y poder ser visto de otra manera, la sigue embarrando por querer vengarse, según él, de mí”, declaró Baigorria.

¿QUÉ DIJO GUTY CARRERA TRAS LAS DECLARACIONES DE ALEJANDRA BAIGORRIA?

Mediante sus redes sociales, el influencer comentó que aunque su demanda contra Alejandra Baigorria quedó infundada, apelará la decisión. Además, insinuó que tomaría acciones legales si su expareja continuaba mencionando su nombre en entrevistas. “La próxima vez que me mencionen se verá a través de un tema legal”, expresó incómodo Guty.

Asimismo, el popular ‘Potro’ afirmó que Alejandra no tiene pruebas suficientes para refutar su postura, ya que los audios que ella menciona están editados: “Sé quién guía ese show, quien hace ese tipo de cosas… Son audios editados a una conversación bilateral”.

¿CUÁL FUE LA IMPORTANTE NOTICIA QUE COMPARTIÓ ALEJANDRA BAIGORRIA CON SUS SEGUIDORES?

La empresaria de Gamarra sorprendió a sus seguidores al revelar una imagen donde se le ve con los ojos húmedos e hinchados, lo que indicaba que había estado llorando intensamente. Si bien uno puede pensar que pasó algo triste en su vida, lo cierto es que había llorado de felicidad.

La actual pareja de Said Palao acompañó la imagen con un breve pero significativo texto que captó la atención de sus seguidores. Aunque no reveló detalles específicos, dejó entrever que se trataba de una buena noticia para ella, relacionada con su ámbito profesional. Este mensaje generó especulaciones entre sus fanáticos sobre qué podría estar celebrando la empresaria.