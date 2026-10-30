Por Christian Gambini

Las altas temperaturas comienzan a sentirse con mayor intensidad en Lima, como un anticipo de lo que podría traer el verano de 2027. En medio de este escenario climático y ante la próxima llegada del fenómeno El Niño, crece también la preocupación por la disponibilidad de agua potable en la capital y el Callao. Frente a ello, Sedapal aseguró que el suministro para ambas jurisdicciones está garantizado.

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