Las altas temperaturas comienzan a sentirse con mayor intensidad en Lima, como un anticipo de lo que podría traer el verano de 2027. En medio de este escenario climático y ante la próxima llegada del fenómeno El Niño, crece también la preocupación por la disponibilidad de agua potable en la capital y el Callao. Frente a ello, Sedapal aseguró que el suministro para ambas jurisdicciones está garantizado.

Pese al mensaje de tranquilidad de la empresa, especialistas advierten que podría presentarse un déficit hídrico y consideran necesario adoptar medidas preventivas. Por esa razón, recomendaron a las familias almacenar agua en sus viviendas y mantenerse preparadas ante cualquier eventualidad. Así, mientras el calor avanza, la prevención se convierte en una tarea importante para los hogares.

Esto es lo que viene haciendo Sedapal para que no falte agua en todo Lima para el verano 2027

Con la mirada puesta en los próximos meses, Lima empieza a tomar precauciones para evitar que las condiciones climáticas comprometan el suministro de agua potable. En esa línea, Sedapal informó que desarrolla trabajos de mantenimiento y reforzamiento en sus principales puntos de captación y plantas de tratamiento, como parte de sus acciones preventivas.

La empresa busca evitar que se repitan episodios como los registrados en 2017, cuando los huaicos y la elevada turbidez del río obligaron a interrumpir el servicio en distintos sectores de la capital. Aquella experiencia permanece como una advertencia y motiva las labores que hoy se ejecutan para mantener el abastecimiento frente a posibles emergencias.

Sedapal garantiza el abastecimiento de agua a la población durante el presente año

En medio de las inquietudes por la disponibilidad de agua frente a los efectos del fenómeno El Niño, Sedapal salió a transmitir un mensaje de tranquilidad. Juan Moreno, representante de la Gerencia de Producción y Distribución Primaria de la entidad, declaró ante 24 Horas que la institución dispone de reservas para cubrir las necesidades de la población.

El funcionario reafirmó que el suministro está asegurado durante los próximos meses y respaldó su mensaje con la capacidad de almacenamiento disponible. “Sedapal garantiza el abastecimiento de agua a la población durante el presente año. Tenemos reservas suficientes para hacerlo”, afirmó, al descartar posibles dificultades para atender la demanda.

Las bocatomas son las que constituyen la primera línea de respuesta ante lluvias intensas

Sedapal mantiene entre sus prioridades garantizar que el servicio de agua potable llegue sin contratiempos a los hogares durante todo el 2026. Así lo indicó el funcionario, quien explicó que la empresa ha diseñado una estrategia preventiva para responder ante posibles alteraciones provocadas por las condiciones climáticas.

Las acciones se concentran especialmente en las bocatomas, consideradas la primera barrera frente a emergencias relacionadas con lluvias intensas, huaicos y el aumento de la turbidez en los ríos. Estos puntos de captación cumplen un papel fundamental para evitar que los fenómenos naturales afecten el proceso de tratamiento y distribución del recurso.

En el 2017 un huaico ingresó a la planta de Huachipa y dañó los sedimentadores que dejó sin agua a Limeños

Ante la posible llegada de condiciones climáticas adversas, Sedapal puso en marcha una estrategia organizada en tres fases: preparación, respuesta y rehabilitación. Polo Agüero Sánchez, coordinador del Plan de Emergencia del Fenómeno El Niño 2026-2027, explicó que las acciones buscan fortalecer la infraestructura y proteger las instalaciones esenciales. Los trabajos comprenden las plantas de tratamiento del río Chillón, La Atarjea y Huachipa, además de la protección de laderas, la limpieza de cauces y el mantenimiento de pozos.

La experiencia de 2017 permanece como una de las principales advertencias para la empresa. En aquella emergencia, un huaico ingresó a la planta de Huachipa y ocasionó daños en los sedimentadores, lo que paralizó las operaciones durante varias semanas. “Estuvimos más de un mes paralizados”, recordó Agüero Sánchez. A partir de ese episodio, Sedapal incorporó mecanismos de protección y nuevos procedimientos, además de reforzar sus redes, motobombas, grupos electrógenos y equipos de respaldo.