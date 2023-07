Si bien los clásicos del fútbol peruano son usualmente de pronóstico reservado, lo cierto es que pese al resultado final, en algunas oportunidades deja secuelas que comprometen la continuidad de un entrenador. Alianza Lima y Universitario se enfrentaron en el Alejandro Villanueva por el Clausura 2023 de la Liga 1, y parece que la igualdad habría originado la salida de Guillermo Salas, quien justamente pudo referirse a ese tema en conferencia de prensa al igual que el DT crema hizo un balance general sobre el 0-0. Te contamos qué dijeron el ‘Chicho’ y Fossati tras el duelo en ‘Matute’ por la fecha 5.

ALIANZA LIMA VS UNIVERSITARIO: ¿QUÉ DECLARARON GUILLERMO SALAS Y JORGE FOSSATI LUEGO DEL 0-0 EN EL ALEJANDRO VILLANUEVA?

El choque estelar de la quinta jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 estuvo protagonizado por los clásicos rivales del fútbol peruano, y aunque lamentablemente para los hinchas y asistentes que abarrotaron las tribunas del coloso de ‘Matute’ no hubo goles por parte del elenco blanquiazul, la fricción y el desarrollo del juego dejó mucho para el análisis tras una semana dura tanto para Alianza Lima como para Universitario.

Los cremas llegaron al Alejandro Villanueva luego de quedar eliminados a manos de Corinthians, mientras que los victorianos también afuera de la Libertadores en fase de grupos, y de caer derrotado por Sport Boys en el Nacional con una clara muestra de bajo rendimiento futbolístico que se acrecentó con el 0-0 del sábado 22/07 por la noche.

Desde tienda ‘íntima’, Guillermo Salas y Ángelo Campos fueron los encargados de representar a los blanquiazules en la renovada sala de prensa victoriana, y la primera pregunta estuvo dirigida para el técnico ganador del Apertura y vigente campeón nacional, quien arrancó diciendo que el clásico “fue un partido muy intenso”, y “tuvimos nuestras chances de gol, es un partido de alta intensidad, de Copa Libertadores”.

“Fueron 2 partidos distintos, yo pienso que fue un tiempo para cada uno”, puntualizó el ‘Chicho’ haciendo hincapié en los últimos partidos aliancistas donde no ganaron ni tampoco anotaron, añadiendo que “lamentablemente las cosas no están saliendo como nosotros queremos que son los resultados”.

Sin embargo, Guillermo Salas mostró optimismo de cara a la obtención del tricampeonato, manifestando que “seguimos en la pelea, los jugadores y el equipo están muy comprometidos”, y por último se refirió a las críticas recibidas, expresando que “no le presto mucha atención a eso”, y que “tiene muchas ganas de hacer un buen Clausura y lograr el objetivo final”.

(Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec)

Por su parte, el uruguayo Jorge Fossati acompañado por Edison Flores, remarcó algo similar a lo dicho por el ‘Chicho’, y dijo que “el primer tiempo fue parejo, y a nosotros me parece que nos faltaba bajar un cambio en cuanto a lo emocional, en la tensión, y subir un cambio en la atención”.

“Cuando lo hicimos me parece que el segundo tiempo fue prácticamente de entero dominio de este equipo que cada día me hace sentir más orgulloso”, aseveró con emoción para luego responder a una de las inquietudes de la prensa e hinchada acerca del ‘Oreja’ y porqué aún no es inicialista en su oncena.

De manera puntual, el técnico merengue expresó que Edison Flores todavía no conforma uno de sus 11 titulares porque “un jugador de su categoría si no está dentro del 11 es porque recién se está poniendo con el ritmo que dije el primer día”, y además “no era cuestión de apurarse, y apurándolo corre riesgos que lo podrían dejar afuera muchos partidos”.

Sin duda, el 0-0 entre Alianza Lima y Universitario permitió que ambos DT realizaran comentarios interesantes acerca de la coyuntura interna de cada equipo, pero en definitiva y nuevamente, el clásico ha determinado la salida de otro entrenador, en este caso el cargo que asumió Guillermo Salas desde setiembre de 2022 ya que según información compartida por diversos medios, entre ellos el vertido en el programa de ESPN Perú, Equipo F, el ‘Chicho’ no iría más como estratega ‘íntimo’ aunque todavía no es oficializado públicamente.

"EL ENTORNO DE SALAS ESTÁ MOLESTO CON ALIANZA LIMA": @FernandaHuapaya señaló que el DT no ha sido comunicado sobre una posible salida del club victoriano.#ESPNEquipoFPerú | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/FrzSdto9XD — ESPN Perú (@ESPNPeru) July 24, 2023

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA VOLVERÁN A JUGAR ALIANZA LIMA Y UNIVERSITARIO POR EL TORNEO CLAUSURA 2023 DE LA LIGA1?

El Torneo Clausura 2023 no se detiene, y luego de los empates en el clásico y también en Arequipa entre Melgar FBC y Sporting Cristal, la tabla de posiciones de la Liga 1 con 5 fechas disputadas tiene otra vez a 3 equipos liderando, y uno de ellos es Universitario.

Tras visitar ‘Matute’, los dirigidos por Jorge Fossati volverán a jugar en condición de local en el Estadio Monumental a partir de las 8.30 de la noche, recibiendo el lunes 31 de julio a Unión Comercio con la idea puesta en consolidarse en la cima, y mantener el paso firme hacia el anhelo de ganar un título nacional luego de 9 años.

Alianza Lima, por su lado, y con dirección técnica interina, viajará a Trujillo con la imperiosa necesidad de sumar 3 puntos luego de 3 jornadas consecutivas en los cuales tampoco metió un gol, y para ello deberá vencer a la Universidad César Vallejo de Sebastián Abreu en el Mansiche este sábado 29/07 también a las 8.30 de la noche.