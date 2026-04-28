Después de muchos años en serie, “Black Clover”, el manga de Yuki Tabata, ha llegado a su final con la publicación de los capítulos 390, 391 y 392. ¿Qué fue lo que pasó al final? ¿Asta se habrá convertido en el Rey Mago? Aquí te contamos con Spoilers qué fue lo que sucedió.

Capítulo 392 de “Black Clover”

El duelo de los destinados: Asta vs. Yuno

Tras seis meses de tensa calma luego de la caída de Lucius Zogratis y el noble sacrificio de Julius Novachrono, el Reino de Clover se encontró ante un vacío de poder sin precedentes. La decisión era inevitable: los dos eternos rivales, Asta y Yuno, debían enfrentarse para definir quién portaría el título de Rey Mago.

La batalla fue un despliegue de poder absoluto. Yuno, con su magia de estrella y viento en su máximo esplendor, contra la imparable Anti-Magia de Asta. En un combate que quedará para la historia del manga, Asta logró imponerse, cumpliendo finalmente la promesa que hizo al inicio de su viaje en la aldea de Hage.

Un nuevo amanecer: Dos años de paz y evolución

El manga nos traslada dos años al futuro, mostrándonos una sociedad que ha sanado sus heridas. En este nuevo mundo, vemos cambios significativos en nuestros personajes favoritos:

Nuevas familias: El amor floreció tras la guerra, confirmándose el matrimonio de Lolopechka y Gaja .

El amor floreció tras la guerra, confirmándose el matrimonio de . El ascenso de Yuno: Aunque no obtuvo el título máximo, Yuno ha tomado el liderazgo absoluto como el Capitán del Amanecer Dorado .

Aunque no obtuvo el título máximo, Yuno ha tomado el liderazgo absoluto como el . Eternas rivales: La competencia por el corazón de Asta sigue más viva que nunca; Noelle y Mimosa continúan su particular “pelea” mientras se preparan para la nueva prueba de magos en el pueblo.

El Rey Mago entra en escena

El clímax del final ocurre durante la nueva prueba de selección. Una inmensa nave enemiga irrumpe en el coliseo, amenazando la paz conseguida. Sin embargo, los invasores entran en pánico al notar algo imposible: su poder mágico desaparece por completo.

Entre el humo y la confusión de una explosión masiva, surge una figura imponente. Ante la pregunta desesperada de los criminales sobre quién se atreve a desafiarlos, el protagonista cierra el manga con la frase que resonó durante 11 años, pero esta vez como una realidad absoluta: “¡Yo soy el Rey Mago!”.

Con esto la historia de “Black Clover” ha llegado a su final.