El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, confirmó que el Consorcio AFE trasladará el material para la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, ya que el grupo empresarial obtuvo la buena pro como postor ganador del proceso.

En declaraciones a RPP, señaló que los representantes de la compañía están en proceso de presentar la documentación legal obligatoria ante la autoridad electoral. La institución proyecta la suscripción del acuerdo oficial para este viernes. Pachas explicó que el proveedor requiere cumplir con todos los requisitos de ley antes de formalizar el vínculo.

El Consorcio AFE agrupa a tres empresas distintas bajo una misma unidad operativa para este servicio. Su gerente general, Justo Carvajal, ratificó que poseen personal capacitado para el despliegue logístico a nivel nacional.

El funcionario subrayó que el acto de adjudicación precede a la verificación técnica de los documentos presentados. Este procedimiento asegura que el contratista cuente con las garantías necesarias para el despliegue logístico. La entidad mantiene el control estricto sobre cada etapa del proceso de contratación.

En paralelo, la institución remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores el material necesario para el sufragio en el extranjero. El envío incluye las actas y ánforas para las mesas instaladas en consulados.

Pachas también anunció una reunión con personeros de las agrupaciones políticas para hoy a las 15:00 horas. La cita busca evaluar los protocolos de seguridad durante el conteo de votos en las mesas. Las autoridades electorales coordinan estos mecanismos para garantizar la transparencia de los resultados.