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Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, confirmó el traslado de material en segunda vuelta a cargo del Consorcio AFE. (Foto: Andina)
Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, confirmó el traslado de material en segunda vuelta a cargo del Consorcio AFE. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, confirmó que el Consorcio AFE trasladará el material para la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, ya que el grupo empresarial obtuvo la buena pro como postor ganador del proceso.

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