Perú y Chile protagonizarán una nueva edición del “Clásico del Pacífico” este viernes 21 de junio cuando ambos se enfrenten en su partido debut de la Copa América 2024. Este cotejo marcará el encuentro de varias caras conocidas, como Paolo Guerrero y Alexis Sánchez, pero también destacará por la ausencia de grandes estrellas, como es el caso de Arturo Vidal, quien no fue convocado para el certamen continental.

A pesar de no estar en la nómina chilena para afrontar el torneo de selecciones más importante del continente, el ‘Rey’ no es ajeno a lo que sucede con la selección de su país. Recientemente, fue consultado por el nuevo entrenador de Chile, Ricardo Gareca, y su respuesta causó polémica, pues en el proceso recordó los goles que le anotó cuando era estratega de Perú. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO ARTURO VIDAL SOBRE RICARDO GARECA Y LOS GOLES QUE LE ANOTÓ A PERÚ?

Consultado por el ‘Tigre’, Arturo Vidal aseguró no conocerlo, pero bromeó con la idea de que el argentino si sabe quien es él, especialmente por los goles que le anotó cuando era director técnico de la ‘Bicolor’ entre los años 2015 y 2022. “No puedo decir nada, no lo conozco. Él sabe quien es Vidal, los peruanos saben cuantos goles les metí en los 8 años que estuvo él”, comentó.

Tras la breve broma, el centrocampista de Colo Colo manifestó su deseo de volver a la ‘Roja’ y así conocer a Gareca, a quien elogió su destacada carrera como entrenador. “Cuando me llame, si Dios quiere que vuelva a la selección, lo voy a conocer y su forma de trabajar. Pero, hablar de alguien con quien no he trabajado nunca, es difícil. Pero se ve que es un gran DT, por algo le ha ido tan bien en los equipos en los que ha estado”, sostuvo.

¿QUÉ DIJO ARTURO VIDAL SOBRE EL PARTIDO PERÚ VS. CHILE?

El mediocampista chileno expresó sus deseos de estar en el cotejo, pero aceptó lo que le está tocando vivir y alentará a su selección desde lejos. “Se ve más fácil. Uno está afuera y puede hacer de todo. Hacer el goles de cabeza, tirar al centro y cabecearlo. Así que esa es la tranquilidad que tengo. Pero nada, apoyando. Ojalá que se saquen los primeros tres puntos. (...) Están con confianza, ojalá lo aprovechen y empezar bien con el pie derecho”, comentó.

Respecto a la selección peruana, Vidal no lo minimizó, pues opinó que es una escuadra que siempre se crece en las Copas América. “Va a ser un partido difícil, porque contra Perú en las Copas Américas siempre son muy difíciles”, señaló.

¿CUÁNTOS GOLES LE MARCÓ ARTURO VIDAL A PERÚ DE RICARDO GARECA?

Según recoge Infobae Perú, Arturo Vidal le ha anotado cuatro goles a la selección peruana en toda su carrera, y todos ocurrieron durante la etapa de Ricardo Gareca en la ‘Bicolor’.

Los dos primeros ocurrieron en las Eliminatorias rumbo al Mundial Rusia 2018, en la victoria de Chile por 2-1 sobre Perú en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. En dicho cotejo, desarrollado un 11 de octubre de 2016, el ‘King’ le dio el triunfo a su selección con sus goles, mientras que Edison Flores se encargó del tanto a favor para la ‘Blanquirroja’.

Cuatro años después, un 14 de noviembre del 2020, llegarían los otros dos tantos de Vidal. En las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022, la Selección de Chile ganaría en sus tierras frente a Perú con un resultado de 2-0, siendo el encargado de los goles el popular ‘Rey’.

¿CUÁNDO Y DÓNDE JUGARÁN PERÚ VS. CHILE POR LA COPA AMÉRICA 2024?

El duelo de la Selección de Perú vs. Chile será el viernes 21 de junio a las 7:00 de la noche (hora peruana) en el AT&T Stadium de Texas, en Estados Unidos.

En Perú, este encuentro va a ser transmitido por televisión abierta en América TV (Canal 4). Además, la señal de DSports lo pasará a través de TV paga.