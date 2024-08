Hace unos días, Pamela López estremeció la farándula peruana al revelar que Christian Cueva y Melissa Klug tuvieron una relación clandestina. A pesar de que ‘La Chalaca’ y el futbolista han salido a desmentir dichos cuestionamientos, lo cierto es que continúan saliendo más pruebas de lo revelado por la aún esposa de ‘Cuevita’. Ante esta polémica, el popular ‘Cuto’ Guadalupe decidió pronunciarse y afirmar que vio a ambos en su restaurante, generando que aumenten más los rumores.

¿QUÉ DIJO ‘CUTO’ GUADALUPE SOBRE CHRISTIAN CUEVA Y MELISSA KLUG?

Hace unos días, ‘Cuto’ Guadalupe brindó una entrevista a ‘América Hoy’ para referirse sobre las diversas polémicas que se encuentra involucrado Christian Cueva. El exfutbolista empezó afirmando que tiene mucha consideración a ‘Aladino’ e incluso lo considera como un hijo. Además, dejó en claro que no quiere formar parte de este cargamontón, por lo que mostró su preocupación contra el exjugador de Cienciano ya que podría atentar contra su propia vida.

“Es un buen muchacho. Yo no me sumo ni nunca me voy a sumar al cargamontón ni a justificar tampoco. Si hizo mal, yo lo voy a agarrar y voy a hablar con él. Yo he llorado cuando he hablado con él por videollamada. Nadie se pone a pensar que este muchacho puede atentar contra su propia vida; siempre lo ven como el malo, como si él tuviera que morir”, dijo a dicho medio.

¿Christian Cueva y Melissa Klug juntos antes de pandemia? Esto contó el ‘Cuto’ Guadalupe

Asimismo, fue consultado si vio en alguna oportunidad a Christian Cueva junto a Melissa Klug, pues como se sabe ambos han sido vinculados a raíz de las conversaciones difundidas por la aún esposa de ‘Cuevita’, Pamela López en un programa de televisión. Debido a esto, el exjugador de Universitario de Deportes admitió haber visto al volante peruano y ‘La Blanca de Chucuito’ en su restaurante.

“Ese es el restaurante que justo coincidieron ese día que vinieron, fue antes de la pandemia, es la única vez (...) Cueva llegó con los chicos de la San Martín y Melissa llegó con La Chama, con las personas que ella siempre anda”, detalló ‘Cuto’, quien aclaró que no se trató de un encuentro exclusivo y que solo fue pura coincidencia lo que sucedió en ese momento.

¿Christian Cueva y Melissa Klug juntos antes de pandemia? Esto contó el ‘Cuto’ Guadalupe

Las declaraciones sobre una posible relación de Pamela Franco con Christian Cueva

El pasado 29 de agosto, Pamela Franco junto a ‘Alma Bella’ estuvieron presentes en el set de ‘Todo se filtra’ para promocionar una canción. Sin embargo, el popular ‘Metiche’ no dudo en preguntarle a la chimbotana sobre su situación con Christian Cueva, con quien ha sido vinculada desde hace un tiempo e incluso revelaron imágenes que salen besándose.

El conductor de televisión puso en evidencia a la modelo recordándole varios sucesos que pasó entre Cueva y ella desde el año 2018 y 2019. “(¿Qué relación te une a Cueva?) Somos amigos, no has visto que nos seguimos en Instagram (...) Es mi vida privada, no voy a decir si estoy o no, porque a las finales todos especulan”, dijo en dicho medio muy incomoda.

Asimismo, Kurt Villavicencio no dejó pasar el momento para mencionarle a la expareja de Christian Domínguez que en una entrevista con María Pía ella aceptó que “nunca” estaría en una relación con Christian Cueva, luego de ser su amante años atrás. (En el momento que dije eso) Yo estaba mal, o sea nadie se pone a pensar que en ese momento no estaba bien emocionalmente, y bueno (ahora) nadie sabe lo que puede pasar más adelante porque tampoco puedo decir que no (¿hablas con él) Sí, hablo con él”, precisó.