Andrés ‘Cóndor’ Mendoza revivió la polémica alrededor de Universitario de Deportes y Los Chankas tras ofrecer unas declaraciones bastante controversiales sobre el desempeño del equipo de Andahuaylas en su encuentro con el equipo crema que le terminó dando la victoria del Torneo Apertura 2024. El exfutbolista aseguró que los jugadores de Chankas se fueron de juerga tras ser goleados, sin embargo, se acaba de retractar de lo que dijo.

¿Qué dijo Andrés Mendoza sobre Los Chankas?

Durante una de las últimas transmisiones de ‘Desmarcados’, programa donde Andrés Mendoza se desempeña como comentarista, el panel tocó el tema del partido final entre Universitario de Deportes y Los Chankas que definió a la ‘U’ como el campeón del Torneo Apertura 2024. En medio de la conversación el exfutbolista cuestionó la decisión del DT de Chankas de jugar con tres centrales e incluso sugirió que la existencia de ‘maletas recibidas’ en este caso.

“Es que eso fue obvio y encima jugó con tres, ¿no? No seas malo. Yo si creo ‘maletita’. ¿En soles o dólares? En dólares. Acá está la maleta, se la pusieron en Barranco Bar. Todos estuvieron allí, de Los Chankas”, comentó Mendoza.

Sus compañeros, sorprendidos, bromearon con que estaba lanzando declaraciones que reavivarían la polémica. “Pero si en ese lugar están todos, causa. ¿Qué hacían los jugadores de Los Chankas ahí? No seas malo”, prosiguió Mendoza.

¿Qué llevó al ‘Cóndor’ Mendoza a retractarse?

Ahora, en el programa ‘Datazo’, donde el exfutbolista también es panelista, aprovechó para tomarse unos segundos y referirse a sus anteriores declaraciones. Aquí, Mendoza dijo que se trataba de solo una broma. Pero no mencionó otras razones específicas por las que tendría que estarse retractando. Los seguidores del programa especulan que podría deberse debido a la respuesta que le dio Jean Ferrari.

El administrador de la ‘U’ no dudó en desacreditar lo que dijo e incluso llegó a señalar que si vuelve a declarar de la misma manera, es porque debe tener algunas razones adicionales y malintencionadas detrás. “Que aparezcan personajes a querer generar polémica de algo, es básicamente eso. Hay personas que todavía creen que siguen jugando al fútbol y lo ven algo gracioso. Si lo vuelve a hacer, ya no es gracioso, sino con un propósito”, respondió.

Por si fuera poco, también tuvo unos comentarios en un tono más serio, dando a entender que el exfutbolista podría verse envuelto en un conflicto por declarar sin algún sustento. Jean Ferrari no tuvo problemas en asegurar que de seguir haciéndolo podría meterse en problemas legales. “Estas personas hablan sin un conocimiento legal. Lo hacen por buscar polémica y unos cuantos likes. Esto se lo dirán a Andrés y se dará cuenta que no va a volver a decir algo así”.

Es entonces que al ‘Cóndor’ no le quedó más que decir “Yo me rectifico con los jugadores para que me disculpen. Yo acepto mi culpa. Que esto quede acá y ya no quiero volver a hablar. Esto ya no va a volver a suceder”.