En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, diferentes organizaciones de trabajadoras del hogar presentaron la campaña “Ella cuida mi presente, yo aseguro su futuro”, con el objetivo de visibilizar la importancia de que las empleadoras conozcan y respeten los derechos laborales de las trabajadoras del hogar.

Entre las organizaciones a cargo de la campaña se encuentran el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar (SINTTRAHOL), Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar (FENTRAHOGARP), Instituto de Promoción y Formación de Trabajadoras del Hogar (IPROFOTH) y Centro de Capacitación de Trabajadoras del Hogar (CCTH).

Esta iniciativa busca promover la formalización de las relaciones laborales mediante contratos por escrito, que permitan a las trabajadoras acceder a beneficios fundamentales como afiliación a EsSalud y aportes al sistema de pensiones (ONP) para asegurar una jubilación digna, además de vacaciones, gratificaciones y otros beneficios establecidos por ley.

Pese al marco legal existente, la informalidad en el sector continúa siendo alarmante. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, más del 90 % de las trabajadoras del hogar no cuenta con un contrato escrito, lo que limita su acceso a la seguridad social y a una pensión para la vejez. Esta situación afecta principalmente a mujeres, quienes constituyen la gran mayoría del sector.

La informalidad también impacta el acceso a la seguridad social y pensiones. Este panorama evidencia la necesidad de fortalecer el conocimiento y cumplimiento de la normativa laboral, así como promover mecanismos efectivos para la formalización en todo el Perú.

De acuerdo con las organizaciones a cargo de la campaña, ésta busca recordar que “el trabajo de cuidado sostiene a miles de hogares y debe ser reconocido con derechos, protección social y condiciones laborales dignas”.

Como parte de la iniciativa, se vienen desarrollando acciones educativas, entre ellas la difusión de videos informativos en redes sociales y, durante este mes, una acción de volanteo en espacios públicos, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre los derechos de las trabajadoras del hogar y la importancia de respetarlos.

La campaña se desarrolla a nivel nacional y hace un llamado a la ciudadanía, empleadoras e instituciones a contribuir activamente a la formalización del trabajo del hogar, como un paso clave para la igualdad y la justicia social.

