El feriado de este 1 de noviembre marcó el inicio del penúltimo mes del año, pero muchos se preguntan si el descanso podría prolongarse hasta el lunes 3, como parte de un fin de semana largo. La duda es común entre trabajadores y estudiantes que buscan organizar sus actividades o aprovechar unos días extra de descanso.

Ante la duda, es importante recordar que señala el Diario Oficial El Peruano, ya que precisa qué días de noviembre figuran como feriados oficiales en el calendario nacional del 2025. Aquí te contamos los detalles.

¿ES FERIADO EL LUNES 3 DE NOVIEMBRE EN PERÚ?

Según lo dispuesto por el Diario Oficial El Peruano, el lunes 3 de noviembre no está reconocido como feriado nacional ni día no laborable para el ámbito público o privado. En consecuencia, todas las actividades laborales y académicas se realizarán con normalidad, según explica Líbero.

Foto: Andina

¿POR QUÉ ES FERIADO ESTE 1 DE NOVIEMBRE?

El 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos, una festividad religiosa que honra a todos los santos y mártires reconocidos por la Iglesia Católica, así como a aquellos que no cuentan con una fecha específica. En el Perú, esta jornada también se asocia al recuerdo de los difuntos, por lo que muchas familias acuden a los cementerios para dejar flores y realizar ofrendas en memoria de sus seres queridos.

(Fuente: Andina)

¿CUÁNTO TE DEBEN PAGAR SI TRABAJAS EN FERIADO?

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), si un trabajador realiza sus labores durante un feriado sin recibir descanso compensatorio, la empresa debe pagarle una triple remuneración por ese día. Este monto se calcula del siguiente modo:

Pago por el feriado (ya incluido en el salario mensual).

Pago diario adicional por las horas efectivamente trabajadas.

Bonificación extra del 100% del salario diario por trabajar en día feriado.

En otras palabras, el empleado recibe el equivalente a tres sueldos diarios por haber cumplido con su jornada en una fecha festiva.

¿QUÉ FERIADOS LE QUEDAN AL 2025?

Todavía hay tres días festivos en el calendario nacional:

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Estos días libres representan oportunidades para rendir homenaje, reunirse con la familia y, al mismo tiempo, disfrutar de un merecido descanso.

Foto: Pexels

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN EL FERIADO Y EL DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias:

Feriado: es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo. Día no laborable: es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas en los 10 días inmediatos posteriores (con horas extras, trabajando días de semana o considerarlo a cuenta de las vacaciones), o en la oportunidad que establezca cada entidad en función a sus propias necesidades.