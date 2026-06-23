Diversas ciudades del Perú celebran cada año, desde hace más de cincuenta años, sus propias fechas conmemorativas mediante eventos tradicionales que rinden homenaje a figuras emblemáticas del cristianismo, especialmente durante el mes de junio.

Con uno de los climas más cálidos del país, la Fiesta de San Juan se desarrollará con una comunidad que suele participar con entusiasmo y alegría en la programación organizada por las autoridades locales. Aquí te contamos en qué consiste esta festividad, desde cuándo se celebra y en qué lugares se realiza esta emblemática tradición peruana.

Conoce detalles sobre la realización de la Fiesta de San Juan 2025 en Perú, cuándo se lleva a cabo, en honor a quién, y en qué ciudad del país con mayor fervor. (Foto: Y tú que planes)

¿Desde cuándo se celebra la Fiesta de San Juan 2026?

La celebración de San Juan tiene lugar en la Amazonía peruana, especialmente en la ciudad de Iquitos, capital de Loreto, desde el año 1919. Desde entonces, cada año se conmemora el nacimiento de la figura central de esta festividad, San Juan Bautista, quien, según la tradición cristiana, anunció la llegada de Cristo y lo bautizó en el río Jordán. Su figura está presente en el calendario litúrgico de la Iglesia católica y es venerado como santo patrono de Iquitos, título que le fue otorgado por los misioneros durante la época colonial.

Finalmente, se declaró como feriado el 24 de junio mediante resolución del Gobierno Regional de Loreto (Foto: Daniel Carbajal)

Con el paso del tiempo, esta celebración religiosa y cultural, considerada la más importante de la Amazonía peruana, se ha ido modernizando e incorporando una gran variedad de actividades. Entre las más destacadas se encuentran los campeonatos deportivos de fulbito, vóley y ciclismo, presentaciones musicales con artistas locales, eventos culturales como la Feria del Libro, muestras gastronómicas donde el juane es el protagonista y coloridos concursos de alfombras florales que reflejan el arte y la devoción de la comunidad.

¿Cuándo es la Fiesta de San Juan 2026?

La fiesta de San Juan 2026 se celebrará, como cada año, los días 22, 23 y 24 de junio, el distrito de San Juan Bautista. Esta celebración tiene lugar en muchas localidades de la selva peruana, principalmente en las regiones de Loreto, Ucayali y San Martín.

¿Cuáles son los potajes tradicionales de la fiesta de San Juan?

Estos son algunos de los platos más emblemáticos de la fiesta de San Juan:

Juane

Este potaje está hecho a base de arroz sazonado, trozos de gallina o pollo, huevo duro, aceituna, y especias, todo envuelto en hojas de bijao y cocido al vapor. Se dice que su forma redonda simboliza la cabeza de San Juan Bautista, decapitado por mandato de Herodes.

Tacacho con cecina y/o chorizo

El tacacho está hecho a base de plátano verde asado y machacado con manteca y pequeños trozos de chicharrón. Se acompaña con cecina, que es carne de cerdo ahumada, y chorizo regional.

Descubre restaurantes con sabores tradicionales y nuevas propuestas amazónicas en el marco de la Fiesta de San Juan.

Timbuche (sopa de pescado amazónico)

Esta es una sopa picante hecha con pescado fresco, ajíes regionales, culantro y yuca. Se considera revitalizante, ideal después de las celebraciones de San Juan Bautista.

Postres:

Algunos de los postres típicos son el plátano asado, dulces de cocona o aguaje y jugos a base de frutas típicas de la amazonía peruana.