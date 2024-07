A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes anunció a Gabriel Costa como su flamante refuerzo para el Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. El delantero uruguayo nacionalizado peruano llega en condición de jugador libre al cuadro crema, luego de un paso poco auspicioso en lo futbolístico por Alianza Lima.

El vídeo de presentación del popular ‘Gabi’ generó diversas comentarios en redes sociales, pues se ve al jugador sosteniendo un cartel con una frase característica de la “U” que tiene como finalidad infravalorar a otros equipos del país. En este contexto, un exreferente del cuadro ‘blanquiazul’, Henry Quinteros, compartió su opinión sobre lo sucedido e indicó el motivo de las acciones del futbolista.

¿CUÁL FUE EL IRÓNICO COMENTARIO DE HENRY QUINTEROS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE GABRIEL COSTA?

En el vídeo que anunciaba el fichaje de Gabriel Costa por parte de Universitario de Deportes, se puede ver al futbolista sosteniendo un cartel que decía: “El único grande”, frase popular del equipo ‘crema’. Ante esta dinámica, el popular ‘Pato’ Quinteros manifestó en el programa “Denganche” que el atacante actuó de tal manera por obligación y por cómo se manejan las presentaciones en la actualidad.

“Si le dan (el cartel), va tener que hacerlo. Ahora si le dan un babydoll, se lo pone. Es puro marketing”, comentó el exftubolista, siendo respaldado por el periodista Mauricio Loret de Mola.

¿QUÉ ANÉCDOTA SIMILAR VIVIÓ HENRY QUINTEROS?

El exvolante de Alianza Lima mencionó que cuando fue presentado como refuerzo de Sporting Cristal, le sucedió algo parecido a lo que está sucediendo con Gabriel Costa y Universitario. Quinteros recordó que los medios de comunicación le pidieron besar el escudo de la camiseta celeste, pero no cedió ante el pedido.

“Me dijeron que bese el escudo, y solo me quedé mirando a toda la prensa. (Esto ocurrió) Cuando me tomaron la foto justo estaba en la puerta del camarín y me dieron la camiseta”, contó Quinteros.

Así reaccionó Henry Quinteros al video con el que Universitario anunció a Gabriel Costa. 🔥



🗣️ Mauro Cantoro: "Para mí, el que queda mal es Alianza. Recontra mal".#Desmarcados 🎙️ pic.twitter.com/UMKIlExTFP — DENGANCHE (@denganche) July 12, 2024

¿CÓMO LLEGA GABRIEL COSTA A UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

El 2024 no ha sido el mejor para Gabriel Costa en el plano deportivo. Con Alianza Lima, club del que se acaba de desvincular, solo jugó un total de 10 partidos (9 en Liga 1 y 1 en Copa Libertadores), anotó un gol y dio una asistencia. El técnico Alejandro Restrepo no lo tuvo en consideración por razones futbolísticas y porque, además, como reporta Transfermarkt, Costa sufrió una lesión (daño cartilaginoso).

Su último partido con los íntimos fue el pasado 4 de mayo ante UTC (victoria 1-0), donde fue titular y jugó 70 minutos. En Copa Libertadores, en tanto, apenas sumó 45 minutos en el empate de local por 1-1 contra Cerro Porteño ingresando como suplente.

Ahora Gabriel Costa firmó con Universitario de Deportes hasta el final del Torneo Clausura 2024, con opción de renovación si alcanza objetivos como ganar el título nacional y acumular suficientes minutos en el campo. Su llegada a Ate marca un nuevo capítulo en su carrera.

¿CUÁNDO Y CONTRA QUÉ RIVAL DEBUTARÁ GABRIEL COSTA CON UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Universitario de Deportes se prepara para empezar el Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto cuando enfrente a Carlos A. Mannucci este sábado 13 de julio a las 6:00 pm en el estadio Monumental “U” Marathon. Debido a la proximidad de este encuentro, Gabriel Costa podría no ser considerado para él.

Por el momento, el técnico crema, Fabián Bustos, evaluará su condición física y adaptación al estilo de juego antes de decidir si lo hace jugar en la próxima jornada contra Atlético Grau el próximo domingo 21 de julio a las 13:00 horas en Sullana.