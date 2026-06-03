Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta 2026: historia y significado de esta fecha internacional (Foto: Freepik)
Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta 2026: historia y significado de esta fecha internacional (Foto: Freepik)
Por Redacción EC

Llevar una vida saludable es para muchos un reto. Aquí te sugerimos una alternativa que puede ayudarte a alcanzar ese cometido. Incluir en tu rutina manejar bicicleta puede ayudar a incrementar tu cuota de ejercicio diario. Por otro lado, este no es el único beneficio de la bicicleta. Para todos aquellos interesados en el cuidado del medio ambiente y en combatir el cambio climático, una bicicleta es la mejor aliada y alternativa de transporte ecoamigable. En las siguientes líneas, te explicamos cuál es el origen de esta efemérides que promueve el uso de la bicicleta, por qué tiene lugar cada 3 de junio y más detalles de la fecha.