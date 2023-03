La ‘Uchulú’ denunció a través de sus redes que fue víctima de tocamientos indebidos en el programa en el que trabajó, ‘El Reventonazo de la Chola’. A todo esto, Ernesto Pimentel, conductor y figura principal del programa no dudó en comunicarse inmediatamente con la comediante para invitarla a aclarar la situación en vivo. Esto es lo que se sabe.

‘Uchulú’, fue parte del programa sabatino “El reventonazo de la Chola”, ahora ha causado asombro y gran sorpresa en redes sociales tras denunciar haber sido víctima de tocamientos indebidos en el programa que dirige Ernesto Pimentel. Mediante su cuenta oficial de TikTok, contó cómo sucedieron los hechos y acusó directamente a un cantante muy conocido a quién se refiere como alguien ‘mayor’.

¿QUÉ DIJO ERNESTO PIMENTEL SOBRE LA ACUSACIÓN DE LA ‘UCHULÚ'?

Luego de que Uchulú denunciara a través de sus redes sociales como fue víctima de tocamientos indebidos en “El Reventonazo de la sábados”, Ernesto Pimentel se mostró franco y no dudó en llamar en vivo a la comediante para aclarar el asunto.

“Por favor, primero quiero que me aclares qué ha pasado (...) Tú sabes que toda la vida te hemos cuidado, pero hay temas mayores que tenemos que tratar con respeto y delicadeza”, indicó Pimentel en la transmisión.

La comediante se mostró sorprendida con la pregunta y señaló que personas malintencionadas grabaron una parte del en vivo donde se tergiversó lo que quería decir.

“Grabaron un en vivo que no tenía nada que ver con el tema, los titulares que han puesto no tienen nada que ver con lo que yo estaba contando”, indicó Uchulú, aclarando que siempre ha tenido una buena experiencia en las grabaciones del programa ‘El Reventonazo de los sábados’.

“Yo siempre he sido muy respetuoso de mis decisiones y te hemos acompañado en todo”, añadió el conductor.

“La verdad no ha sido con mala intención. Simplemente, ha sido para interactuar, para reírme, porque me estaba riendo en el en vivo contando historias de mi vida que me pasaron en algún momento”, explicó la Uchulú.

Al escuchar esto, el conductor la interrumpió para decirle que este tipo de situaciones se deben tomar con seriedad. “El tema del acoso no es una broma, no se puede permitir con nadie contra nadie. Una cosa es una broma de mal gusto y otra cosa es lo que han dicho”, exclamó.

¿QUÉ SE SABE DE LA SITUACIÓN A LA QUE SE ENFRENTÓ LA ‘UCHULÚ'?

Avergonzada, Uchulú pasó a contar lo que realmente sucedió. Tal como lo hizo en el lugar, la comediante explicó que le dieron un palmazo. Esta vez, sin embargo, aclaró que solo se trataba de una broma.

“Fue solo un palmazo, así en broma nada más, no es que tal persona me estaba acosando. Como yo expliqué en el en vivo, que no está esa parte, yo soy una persona súper alegre, comunicativa y a veces hablo con los invitados, supongo que habré dado mucha confianza y me metió un palmazo, pero después todo fue risas”, declaró la comediante.

Ernesto Pimentel le recordó que en ese momento él se disculpó por la situación y ella le dijo que todo está bien. Incluso señaló que sucedió tras cámaras y frente a muchas personas.

La escena terminó con las palabras de Ernesto Pimentel, quién una vez más ofreció su apoyo. Además, aseguró que se vio en la necesidad de comunicarse con ella debido a las constantes exigencias de los medios de comunicación para conocer su versión de los hechos.