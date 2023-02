Lee Da In y Lee Seung Gi se casarán según se conoció a través de las redes sociales, una información que se viene dando que hablar entre los fanáticos del cantante. Es por eso que en esta nota te contaremos qué es lo último que se sabe sobre este matrimonio que viene generando y causando gran controversia en el continente asiático y entre los fanáticos del género.

TODO LO QUE SE SABE SOBRE LA BODA ENTRE LEE DA IN Y LEE SEUNG GI

Según se sabe por información que se detalla en El Comercio, luego de dos años de relación, el actor Lee Seung Gi decidió contraer matrimonio con la actriz Lee Da In el próximo mes de abril de 2023.

Esta noticia fue anunciada por el mismo protagonista del drama “Vagabond” mediante una imagen de una carta escrita, que fue compartida en su cuenta de Instagram.

En este contexto, algunas seguidoras de Lee Seung Gi han salido a mostrar oposición a este matrimonio, ya que aseguran que el pasado familiar de la novia esconde más de un secreto. De hecho, para mostrar su desacuerdo con la pareja, un grupo de fans llegó a mandar carros de protesta pidiendo su ruptura.

Esto debido a que la familia de la prometida atraviesa un escándalo por fraude financiero y manipulación de acciones.

QUIÉN ES LEE SEUNG GI

Lee Seung Gi fue descubierto por la cantante Lee Sun Hee, que entrenó durante 2 años antes de debutar el 5 de junio de 2004 a la edad de 17 años. Because You’re My Girl, su canción debut de su primer álbum The Dream Of A Moth, era una balada popular que creó un síndrome por el “gusto por las mujeres mayores” en Corea del Sur.

Con esta canción, Lee Seung Gi ganó el premio a “Mejor Artista Revelación” en varias premiaciones musicales en 2004, como en M.net KM Music Festival y Seoul Music Awards. En 2007, también ganó el premio a “Mejor Solista Masculino” en el M.net KM Music Festival con su canción White Lie de su tercer álbum, Story Of Separation.

Lee Seung Gi lanzó un sencillo digital Will You Marry Me? en 2009, el cual se convirtió en un gran éxito en Corea del Sur, aun sin haber promoción oficial. Con este sencillo, recibió el premio “Single Bonsang Digital” en los 24th Golden Disk Awards.

En 2010, Lee Seung Gi grabó una versión en dúo de su canción del 2007 Smile Boy con la ex patinadora sobre hielo surcoreana, Kim Yuna, la cual se convirtió en la canción oficial para los comerciales de la Copa Mundial de Fútbol 2010 en Corea del Sur. También recibió el premio “Single Bonsang Digital” por segunda vez consecutiva en los 25th Golden Disk Awards con su canción Love Taught Me To Drink.

El 6 de marzo de 2012 Lee Seung Gi debutó oficialmente en Japón con el lanzamiento su primer álbum debut Time for Love y un sencillo del mismo nombre que fue clasificado con el número uno en Oricon Daily Chart. Se celebró un concierto en el Nippon Budokan de Tokio, el 1 de junio de 2012, tres meses después de su debut convirtiéndose en el cantante más rápido en tener un concierto después de su debut.

El 22 de noviembre de 2012, Lee Seung Gi lanzó un mini-álbum (5,5), Forest. La canción principal Return se convirtió en el número uno en las listas de música como Instiz, Gaon Chart y Billboard Korea K-Pop Hot 100 por semanas. Fue número uno en el mes de diciembre en Gaon Chart. También estableció un récord por ser el número uno durante seis semanas consecutivas en Billboard Korea K-Pop Hot 100.

El 10 de junio de 2015 Lee Seung Gi regreso a la música con su sexto álbum, And..., después de un hiato de dos años y siete meses.

El 21 de enero de 2016, de acuerdo con su agencia Hook Entertainment, Lee Seung Gi se estaría enlistando el 1 de febrero al servicio militar obligatorio. Y como un regalo para sus fans, lanzó un nuevo sencillo el mismo 21 de enero al mediodía, titulado “I’m Going to The Military”.

El 3 de marzo de 2016 su canción “Meet Someone Like Me” fue lanzada. Este nuevo sencillo fue la última canción que grabó Lee Seung Gi antes de unirse al Ejército y fue producido por Psy, como regalo del creador de Gangnam Style al haber sido él quien escribió su primera canción hace 12 años.