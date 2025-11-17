En la rutina de todos los días, es común que dejemos de lado el significado profundo de nuestras pequeñas acciones, ya sea en nuestros hogares o en el trabajo. En esta oportunidad, existe un acto que parece una simple costumbre, pues se trata de que una persona levante rápido los platos de la mesa después de comer. Aunque parezca algo usual entre muchas personas, la psicología desempeña un papel determinante en este comportamiento, ya que revela ciertos rasgos y dinámicas internas. Esta nueva investigación ha despertado el interés del público por conocer un poco más sobre las personalidades que esconde este acto. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LEVANTAR RÁPIDO LOS PLATOS DE LA MESA TRAS COMER?

A través de la plataforma TyC se dio a conocer un estudio realizado por un grupo de investigadores, quienes identificaron los rasgos y dinámicas internas asociados al hábito de levantar rápidamente los platos después de comer. Según la psicología, este acto tiene que ver con la necesidad de ver cierto orden en el lugar o la necesidad de ejercer control sobre el entorno más cercano. Así, entre los motivos que son más comunes son: la tendencia al orden y la estructura, la ansiedad o incomodidad con los restos de comida, el deseo de colaborar o mostrarse predispuesto y la costumbre familiar adquirida.

Eso no es todo, pues, en ciertos casos, retirar la mesa de inmediato se convierte en una manera de dar por concluida la actividad y avanzar rápidamente hacia otra tarea en lo que se podría considerar como una rutina. No obstantes, especialistas en conducta señalan que este comportamiento no representa un problema en la vida de la persona, a menos que responda a un alto nivel de ansiedad o a un afán desmedido de control.

¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL ENAMORAMIENTO EN UNA PAREJA?

La etapa del enamoramiento tiene que ver con los procesos químicos que estimulan nuestro comportamiento, como, por ejemplo, la dopamina, que produce sensaciones de placer, y la oxitocina, o la “hormona del apego”, que fortalece los lazos emocionales. Por su parte, la disminución de serotonina puede generar pensamientos obsesivos sobre la persona amada. Además, el aumento de cortisol provoca un grado de estrés, lo que explica la ansiedad característica de esta fase, teniendo en cuenta que no todos pasan por este proceso biológico de la misma manera.

Según una publicación de The Journal of Social Psychology, compartida por La Nación, se explica que las mujeres no suelen enamorarse más rápido que los hombres, ya que ellas primero evalúan la relación antes de entregarse emocionalmente, y pueden estar influenciadas por factores culturales y evolutivos. Sin embargo, las experiencias vividas, la personalidad y la edad cumplen un rol importante en el proceso del enamoramiento.

De esta manera, una investigación realizada por Love and Brain señala que el intenso estado de enamoramiento, marcado por emociones intensas, estrés y euforia, generalmente se calma en uno o dos años. En este período, los niveles de cortisol y serotonina se estabilizan, y la relación deja de ser una fuente de estrés para convertirse en un refugio contra el mismo. Durante este momento, las parejas deben tomar una decisión, es decir, decidir separarse o evolucionar hacia una forma más profunda y madura en el amor.