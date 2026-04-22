Por Redacción EC

La puntualidad suele considerarse una muestra de orden y respeto, aunque su práctica no es igual para todos. Mientras algunas personas la incorporan como parte natural de su rutina, otras encuentran dificultades para mantenerla de forma constante. Desde la psicología, el hábito de llegar siempre con anticipación a los compromisos ha sido analizado como una conducta que puede responder a distintos factores. En algunos casos, se asocia con la necesidad de control del tiempo y la búsqueda de reducir la incertidumbre ante lo imprevisto. Los especialistas también señalan que esta tendencia puede reflejar rasgos de personalidad vinculados a la responsabilidad y la planificación, aunque cuando se lleva al extremo podría convertirse en una forma de ansiedad anticipatoria. En ese sentido, el exceso de anticipación no siempre responde únicamente a la cortesía, sino también a patrones internos de organización y respuesta emocional frente a las situaciones sociales.