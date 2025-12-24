Todas las casas peruanas son decoradas con anticipación y mucho espíritu navideño, y hay algo muy distintivo de una Navidad peruana respecto al resto del mundo y eso son los nacimientos. Los nacimientos peruanos son parte de una tradición navideña peruana que resalta y celebra la mezcla de la cultura andina y la fe católica traída por los españoles tras la Conquista.

Los nacimientos son una pieza del arte popular nacional, un emblema de lo artístico que celebra la individualidad del artesano, la divinidad de lo representado y la cultura. Es una representación única que depende de la visión del artista, la región y la cosmovisión que busca plasmar.

Estas piezas artísticas resultan relevantes para el Perú bajo dos conceptos. El cultural porque ayuda a preservar la identidad peruana y la herencia ancestral de nuestras raíces. Asimismo, sirve de impulso económico local para artesanos y empleos colindantes que surgen de esta actividad.

Para sorpresa y alegría de muchos, no solo nuestra gastronomía se ha internacionalizado, sino también los nacimientos como una tradición navideña en distintos países que presentan demanda de estas piezas artesanales. De acuerdo con un reporte de la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX), las exportaciones que comprenden nacimientos peruanos y artículos de decoración navideña representaron $536,000. Sin contar que para el 2024, la suma se registró un 3% más de lo indicado, evidenciando las grandes sumas que se dirigen a Europa de manera sostenida.

¿Qué países celebran Navidad con un nacimiento peruano?

Italia es el país que lidera esta lista de exportaciones de nacimientos peruanos y decoraciones navideñas. Con un sólido 35,8%, equivalente a $192 000, el país italiano se consolidó como el mayor comprador. Esta cifra demuestra el valor que se les da a las piezas artesanales hechas a mano y únicas.

El segundo país que más ha solicitado nacimientos peruanos y artículos navideños es Estados Unidos, con un total de $142 000. Seguido de Francia con $50 000 , España con $32 000 y Alemania con $25 000. Respecto a países vecinos de Latinoamérica, contamos con Colombia y México.

Nacimientos de diversas procedencias son parte de la colección de Miriam Valencia, una contadora que arma cerca de 350 nacimientos en su casa de Miraflores. (Foto: Giancarlo Shibayama/ GEC)

Historia del nacimiento peruano

Los nacimientos peruanos surgen en la época colonial peruana, y eran empleados como una forma de evangelizar a la población a través del arte popular. Con el transcurso de los años se convirtió en una tradición y un infaltable en las casas peruanas cada Navidad. Asimismo, surgieron variaciones del nacimiento tradicional; cada artesano u artista se tomaba licencias para variar el diseño, la forma, el tamaño y más elementos.

LA HISTORIA DE LA NAVIDAD EN EL PERÚ