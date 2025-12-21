La Navidad es una de las tradiciones más prolongadas a lo largo de la historia en el mundo, ya que se recuerda el nacimiento de Jesucristo. Celebrada cada 25 de diciembre, el espíritu de la fecha se extiende en varios países, fusionando lo religioso con lo cultural. Por ejemplo, en México se celebra con piñatas, ponche y otras tradiciones indígenas, mientras que en Grecia se decoran veleros en lugar de árboles. Por su parte, en Perú, se arman pesebres con llamas y pastores con trajes típicos andinos, villancicos y más. Sin embargo, muy pocos conocen sobre el origen de esta festividad religiosa y su evolución hasta la actualidad. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

LA HISTORIA DE LA NAVIDAD Y EL NACIMIENTO DE JESÚS

En medio de las celebraciones navideñas, muchas personas recuerdan y celebran, cada 25 de diciembre desde el siglo IV, el nacimiento del niño Jesús, lo que marca el inicio de la era cristiana y la esperanza de salvación. No obstante, sobre el nacimiento del Hijo de Dios, la docente de la Universidad de Tennessee y experta en cristianismo primitivo, Christine Shepardson, señaló que hasta la fecha no se conocen detalles exactos. De hecho, en los Evangelios de Mateo y Lucas en el Nuevo Testamento coinciden que Jesucristo nació en Belén. Por otro lado, ciertas teorías sostienen que la celebración del 25 de diciembre se vincula con antiguas celebraciones paganas asociadas al solsticio de invierno, como la festividad romana del ‘Sol Invictus’ (Sol Invencible).

Por su parte, países como Georgia, Rusia, Bielorrusia y otros de Europa del este festejan el 7 de enero, debido al antiguo calendario juliano que tiene un retraso de 13 días. Así, según explicó el docente de literatura y cultura estadounidense en la Universidad de East Anglia, Thomas Ruys Smith, la Navidad en la Edad Media no tenía buena reputación en la sociedad, pues era considerada una celebración callejera llena de alcohol, comida y descontrol. Sin embargo, el experto sostuvo que no fue hasta finales del siglo XIX, en Alemania, que esta festividad religiosa adquirió un carácter más venerable, con la incorporación de los árboles navideños, el intercambio de regalos y un enfoque más familiar, tradiciones que posteriormente se expandieron a Gran Bretaña y Estados Unidos.

¿CUÁNDO SE GUARDA EL ÁRBOL DE NAVIDAD?

Como todos los años, cada 6 de enero se celebra la llegada de los Reyes Magos en varios países de Latinoamérica, lo que significa a que se pone fin a las festividades navideñas. De acuerdo con el diario Clarín, al marcar el 7 de enero en el calendario, habrá llegado el momento de guardar todos los elementos alusivos a la Navidad. En el caso de México, la tradición continúa hasta el 2 de febrero, día en el que se celebra la Candelaria, conmemorando la presentación del Niño Jesús en el templo.

De esta manera, es considerada como la última fecha importante del ciclo navideño, ya que las familias que armaron un pesebre suelen guardar al Niño Jesús en este día y quitar el resto de la decoración. En resumen, aunque no hay una norma fija, la fecha más habitual para desarmar el árbol es después del Día de Reyes (6 de enero). No obstante, la elección depende de las tradiciones familiares y de lo que tenga más sentido para cada uno.