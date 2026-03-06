Por Redacción EC

Durante los últimos años, Netflix, Disney Plus, Apple TV, HBO Max, entre otros, se han convertido en los gigantes del streaming, ya sea como plataforma de contenido o como productora a nivel mundial. De hecho, miles de usuarios se mantienen a la expectativa del estreno de películas o series que podrían convertirse en las más vistas en cada país. De esta manera, con el inicio de marzo 2026, estas plataformas han presentado una serie de producciones que esperan cautivar a sus fanáticos y ser los más sonados del mes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.