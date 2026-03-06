Durante los últimos años, Netflix, Disney Plus, Apple TV, HBO Max, entre otros, se han convertido en los gigantes del streaming, ya sea como plataforma de contenido o como productora a nivel mundial. De hecho, miles de usuarios se mantienen a la expectativa del estreno de películas o series que podrían convertirse en las más vistas en cada país. De esta manera, con el inicio de marzo 2026, estas plataformas han presentado una serie de producciones que esperan cautivar a sus fanáticos y ser los más sonados del mes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

ESTRENOS DE SERIES Y PELÍCULAS EN NETFLIX, DISNEY PLUS, APPLE TV Y MÁS EN MARZO 2026

Marzo 2026 marca la temporada de los premios Óscar, un periodo en el que las plataformas de streaming, como Netflix, Apple TV, HBO Max, Disney Plus y más, comienzan a alistar su programación con los mejores estrenos, tanto en películas como series. Por ello, te presentamos una selección de las producciones más destacadas, compartidas por la plataforma Meristation de AS, para que no te pierdas ninguna de ellas:

Netflix

4 de marzo

‘Doc’ - Serie

‘Suburbanos 3′ - Película

5 de marzo

‘Vladimir’ - Serie

6 de marzo

‘Máquina de guerra’ - Película

‘Novio a la carta’ - Serie

‘Los dinosaurios’ - Serie documental

‘Parque Lezama’ - Película

‘El asesino de TikTok’ - Serie documental

7 de marzo

‘Girl from Nowhere: The Reset’ - Serie

Disney Plus

5 de marzo

‘Anatomía de Grey’ (temporada 22, parte 2) - Serie

8 de marzo

‘Los elefantes fantasma de Angola’ - Película documental

Amazon Prime

4 de marzo

‘El joven Sherlock’ - Serie

Apple TV

4 de marzo

‘Furtivo’ - Miniserie

HBO Max

2 de marzo

‘DTF St. Louis’ - Serie

‘Historias Corrientes: La película’ - Película

5 de marzo

‘Sexo en Nueva York: La película’ - Película

‘Sexo en Nueva York 2′ - Película

6 de marzo

‘El infierno de las mujeres’ - Serie

7 de marzo

‘Reversión’ - Película

8 de marzo

‘Mad Max: Salvajes de autopista’

‘Mad Max 2: El guerrero de la carretera’

‘Mad Max 3: Más allá de la cúpula del trueno’

¿CUÁNTO GANARÁ NEVE CAMPBELL EN “SCREAM 7″?

Luego de muchas especulaciones y ausencias durante la anterior saga de terror, Neve Campbell regresa a la pantalla grande una vez más para interpretar a Sidney Prescott en “Scream 7″. A pesar de que muchos fanáticos puedan interpretar este retorno como algo nostálgico, lo cierto es que, de acuerdo con la plataforma Ambito, la actriz canadiense recibirá uno de los sueldos más altos entre los personajes. Es decir, en esta oportunidad, la reconocida celebridad habría alcanzado un acuerdo contractual por casi 7 millones de dólares, lo cual representa un gran aumento a diferencia de las demás entregas cinematográficas.

Y es que, en Scream (1996) percibió alrededor de 1,5 millones de dólares, mientras que, por su participación en la tercera entrega, su remuneración se elevó a 4 millones. Finalmente, en Scream 4, la actriz recibió cerca a 5 millones. Según la página web, Campbell se habría negado a participar en la sexta entrega debido a que no se llegaron a acuerdos económicos. Sin embargo, ahora la celebridad de 52 años percibirá el salario más alto en comparación con sus compañeros e incluso superará a Courteney Cox, quien ganará aproximadamente 2 millones de dólares. Es importante mencionar que la productora Spyglass y Paramount esperan recaudar entre 45 y 50 millones de dólares en taquilla, así como estiman realizar una octava película.