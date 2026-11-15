El paso del Papa León XIV por el Perú sigue dejando postales inolvidables. Durante su traslado aéreo hacia Santa Cruz, el Sumo Pontífice abordó un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), protagonizando una escena marcada por la sencillez, el buen humor y la cercanía con la tripulación militar encargada de su vuelo.

Las imágenes difundidas por la institución —y replicadas por medios como EWTN News Español— muestran al Santo Padre ocupando un asiento en plena cabina de mando, entre el piloto y el copiloto, en un trayecto que la propia FAP calificó como un recuerdo imborrable al surcar el “cielo de Quiñones”.

Un recorrido marcado por la cercanía con los pilotos de la FAP

Lejos de los protocolos rígidos, el Papa León XIV ingresó a la cabina con los auriculares de comunicación puestos y saludó afectuosamente a los dos oficiales al mando antes de tomar asiento y abrocharse el cinturón de seguridad.

Durante el desplazamiento hacia Santa Cruz, el Pontífice compartió sonrisas, gestos de bendición y una conversación distendida con los pilotos, quienes le iban señalando distintos puntos del paisaje peruano desde las alturas. Para los integrantes de la Fuerza Aérea Peruana, trasladar a Su Santidad representó no solo una misión de alta responsabilidad, sino también un honor institucional que reflejó el cariño del pueblo peruano.

Así se vivió el vuelo del Papa León XIV desde la cabina

El registro audiovisual de la travesía permite apreciar el ambiente de camaradería dentro de la aeronave:

Ingreso y saludo cordial: Antes de iniciar el tramo en cabina, el Papa se acercó a saludar personalmente a ambos aviadores.

Antes de iniciar el tramo en cabina, el Papa se acercó a saludar personalmente a ambos aviadores. Bendición en pleno vuelo: Ya instalado en el asiento central entre los mandos, el Pontífice levantó la mano para bendecir el trayecto y a la tripulación.

Ya instalado en el asiento central entre los mandos, el Pontífice levantó la mano para bendecir el trayecto y a la tripulación. Observación del territorio peruano: A lo largo del viaje, uno de los pilotos le indicó referencias geográficas por la ventana mientras sobrevolaban la ruta hacia Santa Cruz.

Un símbolo de fe y orgullo para la aviación militar peruana

En su mensaje oficial tras el traslado, la Fuerza Aérea del Perú destacó el significado histórico de haber transportado al Papa León XIV bajo el legado de José Abelardo Quiñones, resaltando que “hay vuelos que trascienden el destino y dejan huellas para siempre”.

El episodio se suma a los momentos más comentados de la agenda papal en territorio nacional, consolidando una imagen de proximidad humana y espiritual que ha generado miles de reacciones en redes sociales.