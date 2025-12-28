La llegada del Año Nuevo no solo implica balances y propósitos, sino también una elección cargada de simbolismo: el color de la ropa con la que se recibe la medianoche. En el Perú y otros países de la región, esta costumbre se mantiene vigente y se expresa en prendas, accesorios e incluso ropa interior, como una forma de atraer aquello que se desea para el ciclo que comienza.

Más allá de la superstición, la psicología explica que los colores influyen en el estado de ánimo y funcionan como una manera concreta de proyectar expectativas. Elegir un tono específico no cambia el destino, pero sí ayuda a ordenar intenciones y marcar un punto de partida emocional para el 2026. Descubre qué representa cada color y por qué muchas personas lo eligen para empezar el año con una intención clara.

¿QUÉ SIGNIFICA CADA COLOR AL RECIBIR EL AÑO NUEVO?

El amarillo encabeza, año tras año, la lista de los más usados en la noche del 31 de diciembre. Se asocia con la alegría, la abundancia y la buena fortuna, especialmente en el plano económico. Desde la psicología del color, este tono estimula la mente, refuerza el optimismo y se vincula con la energía y la creatividad, por lo que también refleja una actitud positiva frente a los retos del nuevo año.

El rojo, por su parte, suele elegirse cuando el deseo principal está ligado al amor, la pasión o el fortalecimiento de vínculos afectivos. Es un color intenso que transmite determinación, seguridad y valentía. A nivel emocional, se relaciona con la acción y la iniciativa, lo que explica por qué también aparece entre quienes buscan animarse a tomar decisiones importantes o iniciar cambios personales.

El verde simboliza crecimiento, estabilidad y esperanza. Quienes lo prefieren suelen priorizar procesos sostenidos, bienestar y equilibrio antes que resultados inmediatos. Psicológicamente, remite a la naturaleza y a la continuidad, transmitiendo calma y seguridad. Vestirse de verde expresa la intención de avanzar de manera constante y cuidar tanto la salud emocional como la estabilidad a largo plazo.

El rosado representa una visión más suave del amor. Se asocia con la ternura, la armonía y el afecto, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. En los últimos años, su uso se ha vinculado con el autocuidado y el amor propio, reflejando la búsqueda de relaciones más sanas y una conexión emocional más equilibrada.

El blanco es elegido por quienes desean comenzar el año con serenidad y dejar atrás etapas difíciles. Simboliza paz, claridad y renovación. Desde lo psicológico, se relaciona con el orden y la limpieza emocional, funcionando como un gesto simbólico de cierre y de nuevo comienzo.

El azul, finalmente, se asocia con la tranquilidad, la confianza y el control emocional. Tiene un efecto calmante y favorece la concentración, por lo que suele ser la opción de quienes priorizan la estabilidad interior, la claridad mental y una comunicación más serena durante el año que empieza, según explica Infobae.

¿QUÉ OTRAS CREENCIAS EXISTEN EN TORNO AL COLOR?

Además de la ropa, el simbolismo del color en Año Nuevo se extiende a otros rituales populares. Uno de los más conocidos es regalar flores amarillas como un gesto asociado a la prosperidad, la alegría y los buenos deseos para el ciclo que comienza. También es común incorporar determinados tonos en la decoración, los accesorios o incluso en pequeños objetos personales.

Estas prácticas no garantizan cambios concretos, pero funcionan como actos simbólicos que refuerzan intenciones y estados de ánimo. La psicología reconoce que los colores influyen en la percepción emocional, por lo que integrarlos de forma consciente en la celebración se convierte en una manera simple de marcar el inicio del 2026 con una expectativa clara.