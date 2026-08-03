Para millones de personas en el mundo, un perro es un miembro fundamental de la familia. Pero más allá del afecto cotidiano, ¿qué revela la ciencia sobre quienes eligen compartir su vida con estos animales? Diversas investigaciones psicológicas y estudios universitarios han analizado la personalidad de los dog lovers, revelando rasgos fascinantes sobre su comportamiento y forma de relacionarse.

La explicación científica de nuestro vínculo canino: El estudio de Vanessa Carral

El amor por los animales no es una simple coincidencia. Según una investigación realizada por la psicóloga clínica y adiestradora canina Vanessa Carral Portilla (fundadora de la entidad Doctor Animal y especialista en Intervenciones Asistidas con Animales), publicada en la revista científica Society & Animals Journal, la conexión humana con los perros responde a una necesidad profunda: experimentar un amor puro, sincero e ilimitado.

En su análisis, Carral destaca que los animales ofrecen una incondicionalidad difícil de encontrar en otros vínculos: permanecen al lado de sus dueños sin importar si triunfan, fracasan, están tristes o enojados. Entre los principales beneficios de esta convivencia, la experta señala que el sentirse necesitado, acompañado y amado ayuda a liberar a las personas del sentimiento de soledad.

Lo que revelan las universidades de Florida, Carroll y Marquette sobre la personalidad

Para entender cómo influye la preferencia por los perros en el carácter, psicólogos de tres instituciones académicas —la Universidad de Florida, la Universidad Carroll y la Universidad Marquette— realizaron un estudio colaborativo sobre los perfiles de personalidad de los dueños de mascotas.

De acuerdo con sus hallazgos, los amantes de los perros suelen compartir las siguientes características:

Sociables y extrovertidos: Disfrutan de la interacción con otras personas, mostrándose afectuosos, cálidos y expresivos.

Disfrutan de la interacción con otras personas, mostrándose afectuosos, cálidos y expresivos. Respetuosos del orden social: Muestran mayor consciencia de las normas, son pragmáticos y tienden a mantener estructura en su vida cotidiana.

Muestran mayor consciencia de las normas, son pragmáticos y tienden a mantener estructura en su vida cotidiana. Mayor paciencia y tolerancia: Desarrollan una sensibilidad especial que facilita el entendimiento hacia los demás.

Desarrollan una sensibilidad especial que facilita el entendimiento hacia los demás. Gusto por las actividades al aire libre: La rutina de cuidados y paseos estimula una vida activa y en contacto con la naturaleza.

¿Amar a un perro te hace antisocial? La aclaración de los especialistas

Existe la creencia popular de que mostrar un afecto excesivo por los animales es un signo de aislamiento social. Sin embargo, los investigadores desmienten esta noción: querer profundamente a un perro es una conducta completamente normal y saludable que, de hecho, suele estar asociada a personas con gran apertura social.

El límite entre el afecto sano y la obsesión

Aunque la convivencia con mascotas reporta múltiples beneficios para la salud mental, la psicóloga Vanessa Carral advierte que es vital mantener un equilibrio.

Si el afecto hacia el animal se vuelve patológico o se transforma en una fijación que reemplaza por completo el contacto con otros seres humanos, se deja de hablar de un amor saludable para dar paso a un problema obsesivo. La clave está en disfrutar de la compañía canina de forma positiva y equilibrada.