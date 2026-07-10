Es muy frecuente observar a personas cambiar su tono de voz, volviéndolo más agudo y pausado, cada vez que interactúan con sus perros, una conducta que muchas veces se realiza de forma inconsciente. Aunque durante años este comportamiento pudo considerarse simplemente un gesto afectuoso, una reciente investigación científica ha confirmado que esta manera peculiar de comunicarse tiene un impacto profundo y medible en el cerebro de los canes. Un estudio realizado por expertos en Hungría reveló que este tipo de forma de hablar capta con mayor facilidad la atención de los perros. Los hallazgos ofrecen una nueva explicación sobre cómo esta forma de comunicación puede contribuir a mejorar la convivencia diaria entre las personas y sus mascotas. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ LA CIENCIA RECOMIENDA HABLARLE ASÍ A TU PERRO?

Una investigación realizada por especialistas de la Universidad Eötvös Loránd encontró que hablarles a los perros con un tono de voz suave, agudo y expresivo provoca una respuesta cerebral mucho más intensa que utilizar una voz seria o neutra.

Este estilo de comunicación, conocido como ‘baby talk’, ayuda a captar mejor la atención de los animales y favorece una interacción más cercana entre las mascotas y sus dueños. Según los investigadores, emplear esta forma de hablar puede convertirse en una herramienta sencilla para mejorar la comunicación diaria y reforzar el vínculo afectivo.

Foto: Istock / NoSystem images

¿CÓMO COMPROBARON LOS CIENTÍFICOS ESTA REACCIÓN?

Para desarrollar el estudio, los investigadores analizaron la actividad cerebral de perros entrenados mediante resonancias magnéticas funcionales. Durante las pruebas, los animales escucharon grabaciones de 12 hombres y 12 mujeres que hablaban utilizando dos estilos diferentes: uno dirigido a adultos y otro con las características del lenguaje que normalmente se emplea con los bebés.

Al comparar los resultados, los especialistas comprobaron que los perros reaccionaban con mucha más intensidad cuando escuchaban voces más melódicas, expresivas y agudas. Esto demuestra que la forma de hablar influye directamente en la atención que prestan los animales, según informa La República.

¿TODOS LOS PERROS RESPONDEN IGUAL A ESTE TIPO DE VOZ?

Los resultados también permitieron confirmar que este efecto no se limita únicamente a los cachorros. Los perros adultos mostraron una respuesta similar al escuchar este tipo de comunicación, lo que indica que la sensibilidad hacia este estilo de voz permanece a lo largo de la vida.

Además, el estudio observó que la reacción cerebral era todavía mayor cuando el ‘baby talk’ provenía de voces femeninas, lo que sugiere que determinadas características vocales logran despertar aún más el interés de los animales.

(Crédito: Imagen referencial creada por GEC usando la IA de Gemini)

¿POR QUÉ LOS PERROS HAN DESARROLLADO ESTA CAPACIDAD?

Los autores de la investigación consideran que esta respuesta es consecuencia del largo proceso de domesticación que ha unido a perros y seres humanos durante miles de años. Gracias a esa convivencia, los canes habrían aprendido a reconocer determinadas inflexiones de la voz como señales positivas para interactuar con las personas.

Por ello, utilizar un tono cariñoso y expresivo fortalece el vínculo con la mascota y facilita que el perro permanezca atento, comprenda mejor las indicaciones y responda con mayor facilidad durante actividades cotidianas o sesiones de adiestramiento.