Por Redacción EC

La presión migratoria sobre Ceuta volvió a intensificarse este jueves, cuando miles de personas procedentes de Marruecos ingresaron a la ciudad española atravesando a pie el espigón fronterizo, según reportaron medios locales. Estas nuevas llegadas se suman a las entre 1.500 y 2.000 registradas en los últimos días. Ante el incremento del flujo migratorio, los gobiernos de Marruecos y España confirmaron un acuerdo para facilitar la devolución de los inmigrantes que ingresaron recientemente. En la playa del Tarajal se repitieron escenas de personas llegando a nado o con ayuda de flotadores, mientras agentes de la Guardia Civil intentaban contener la situación. Uno de los momentos más difundidos mostró la apertura de una puerta cercana a la frontera, tras lo cual decenas de personas corrieron hacia el interior de la ciudad.