La presión migratoria sobre Ceuta volvió a intensificarse este jueves, cuando miles de personas procedentes de Marruecos ingresaron a la ciudad española atravesando a pie el espigón fronterizo, según reportaron medios locales. Estas nuevas llegadas se suman a las entre 1.500 y 2.000 registradas en los últimos días. Ante el incremento del flujo migratorio, los gobiernos de Marruecos y España confirmaron un acuerdo para facilitar la devolución de los inmigrantes que ingresaron recientemente. En la playa del Tarajal se repitieron escenas de personas llegando a nado o con ayuda de flotadores, mientras agentes de la Guardia Civil intentaban contener la situación. Uno de los momentos más difundidos mostró la apertura de una puerta cercana a la frontera, tras lo cual decenas de personas corrieron hacia el interior de la ciudad.

En la costa quedaron abandonados numerosos objetos utilizados durante la travesía, como aletas, flotadores y trajes de neopreno, evidencia del intenso movimiento registrado en la zona. La mayoría de los recién llegados son hombres jóvenes, aunque también se identificó la presencia de mujeres y menores de edad. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, indicó que actualmente se registran alrededor de 300 ingresos diarios por vía marítima y alertó que la tendencia continúa en aumento. Asimismo, recordó que en el último año más de 60 personas perdieron la vida intentando cruzar desde Marruecos hacia territorio español. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la frontera ante la posibilidad de nuevas llegadas masivas.

¡Alerta a todos los ilegales en Ceuta! El presidente Vivas a tomado las siguientes medidas para monitorear más llegadas

Ante el aumento sostenido de los ingresos irregulares, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pidió al Gobierno de España que declare la emergencia nacional y asuma un mando único para dirigir la gestión de la crisis migratoria. La propuesta busca fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones frente a la creciente presión que enfrenta la ciudad autónoma. Vivas sostuvo que la situación requiere una intervención coordinada y de mayor alcance por parte del Ejecutivo. Asimismo, reclamó una actuación inmediata que permita estabilizar el escenario actual. También solicitó un incremento de recursos económicos y de personal para atender las necesidades derivadas de la llegada masiva de inmigrantes. Según advirtió, los servicios públicos de la ciudad se encuentran cerca del límite de su capacidad operativa. En ese contexto, consideró indispensable que el Gobierno central asuma un papel más activo en la gestión de la emergencia. La petición pretende evitar un mayor deterioro de los sistemas de atención, seguridad y asistencia.

Existe una saturación en el sistema de vigilancia fronteriza por lo que está en tensión las fuerzas de seguridad

El sistema de vigilancia fronteriza en Ceuta evidenció signos de saturación en los últimos días debido al incremento de llegadas de inmigrantes. Tras el ingreso de cerca de 2.000 personas durante una semana, varios cientos que permanecían bajo custodia de la Guardia Civil en el recinto del Tarajal lograron abandonar el lugar y desplazarse hacia diferentes sectores de la ciudad. El espacio, situado junto al espigón fronterizo, funcionaba como punto de aplicación de los primeros procedimientos de identificación y asistencia. La magnitud del flujo migratorio puso en tensión la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad.

Fuentes consultadas en la zona indicaron que la falta de efectivos suficientes complicó las labores para controlar a un grupo tan numeroso. La escasez de personal habría sido uno de los factores que permitió la salida de los inmigrantes retenidos. Ante este escenario, las autoridades mantienen reuniones para evaluar nuevas acciones destinadas a fortalecer el dispositivo de seguridad. Entre las medidas analizadas figura el refuerzo del control en los accesos fronterizos y la ampliación de recursos operativos. El objetivo es recuperar la capacidad de respuesta frente al aumento sostenido de entradas irregulares.

¿Cómo está respondiendo el Ministerio del Interior frente a las irregularidades y rescatar las fuerzas de seguridad?

De acuerdo con fuentes del departamento competente, la legislación estatal en materia de protección civil no incluye los flujos migratorios entre los riesgos contemplados por el Sistema Nacional de Protección Civil. Por ese motivo, las autoridades consideran que no es posible activar dicho mecanismo ni poner en marcha los planes especiales vinculados a ese marco normativo. La interpretación legal limita las herramientas disponibles para responder a la actual presión migratoria. En consecuencia, el Ejecutivo analiza otras vías de actuación dentro de sus competencias. La situación continúa siendo evaluada por los organismos responsables.

En este contexto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto trasladarse a Ceuta para mantener reuniones con las autoridades locales. Durante su visita, revisará de primera mano el estado de la frontera y el impacto del incremento de llegadas registrado en los últimos días. El objetivo del desplazamiento es coordinar acciones y valorar posibles medidas de refuerzo. También se espera que el ministro intercambie información con los responsables de seguridad presentes en la ciudad autónoma. La visita busca contribuir a una respuesta institucional más coordinada frente a la crisis migratoria.