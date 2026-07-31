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Resumen

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofrece declaraciones, antes de la reunión semanal del Colegio de Comisarios en Bruselas, Bélgica, el 30 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofrece declaraciones, antes de la reunión semanal del Colegio de Comisarios en Bruselas, Bélgica, el 30 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
Por Agencia EFE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este viernes que las imágenes que llegan desde Ceuta, donde miles de personas procedentes de Marruecos cruzaron de forma irregular por el espigón fronterizo hasta territorio español, “son inaceptables” y añadió que “las devoluciones deben ser rápidas, tal y como permiten nuestras normas”.

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