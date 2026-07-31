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Resumen

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Un grupo de inmigrantes en la playa junto al paso fronterizo del Tarajal en Ceuta este viernes, donde se han registrado violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos durante su intento de acceder desde Marruecos hacia Ceuta y Melilla. Foto: EFE/ Reduan Dris
Un grupo de inmigrantes en la playa junto al paso fronterizo del Tarajal en Ceuta este viernes, donde se han registrado violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos durante su intento de acceder desde Marruecos hacia Ceuta y Melilla. Foto: EFE/ Reduan Dris
Por Agencia EFE

Al menos 19 personas han fallecido en la crisis de la llegada masiva de migrantes desde Marruecos a España al intentar llegar a nado al territorio europeo, según las cifras oficiales más recientes facilitadas este viernes, tras el hallazgo en las últimas horas de otros cuatro cadáveres en el entorno de la frontera de la ciudad norteafricana española de Ceuta.

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