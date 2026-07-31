Al menos 19 personas han fallecido en la crisis de la llegada masiva de migrantes desde Marruecos a España al intentar llegar a nado al territorio europeo, según las cifras oficiales más recientes facilitadas este viernes, tras el hallazgo en las últimas horas de otros cuatro cadáveres en el entorno de la frontera de la ciudad norteafricana española de Ceuta.

Los 19 fallecidos fueron hallados en las inmediaciones del espigón fronterizo, por donde se lleva produciendo desde la víspera la entrada de miles de personas desde el país vecino, confirmaron fuentes policiales a EFE, que no descartan que el número aumente.

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La cifra de muertos ha ido aumentando de forma progresiva, sobre todo debido al elevado número de personas que pretendieron entrar a nado a primera hora de la mañana, a diferencia de lo ocurrido horas más tarde, cuando los que accedían lo hacían a pie, bordeando el espigón.

Por parte de España, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo recuperaron los cuerpos en la jornada más trágica relacionada con fallecidos en el litoral ceutí.

Migrantes llegando a la costa del enclave español de Ceuta, en el norte de África, tras nadar alrededor de la valla fronteriza entre Marruecos y España, en Ceuta, el 30 de julio de 2026. (Lucía DIAZ / AFP) / LUCIA DIAZ

Con estas muertes, se eleva a 49 el número de migrantes que han muerto este año intentando entrar a nado en Ceuta. La cantidad de fallecidos supera ya a los 46 registrados en todo 2025, hasta ahora el año más dramático en este tipo de sucesos.

Sólo en el mes de julio han sido 30 las personas ahogadas cuando trataban de acceder a la ciudad española desde Marruecos.

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