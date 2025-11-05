A los 47 años, el exfutbolista del Bayern Múnich y de la selección peruana, Claudio Pizarro, volvió a ser padre, más de dos décadas después de su último hijo. En esta nueva etapa, le acompaña Helen Ballón, una peruana diez años menor que él y que es la madre de su nueva bebé.

Lejos del ruido mediático, el ‘Bombardero de los Andes’ ha encontrado en Helen la estabilidad y serenidad que buscaba. La pareja vive en Alemania junto a su hija, Amara, quien tiene siete meses. A continuación, te contamos quién es la mujer que ha conquistado al histórico goleador peruano.

¿QUIÉN ES HELEN BALLÓN, LA NUEVA PAREJA DE CLAUDIO PIZARRO?

Helen Ballón nació en Perú, pero pasó gran parte de su vida en Palm Beach, Florida, antes de establecerse definitivamente en Múnich, Alemania. Es una mujer ligada al arte, la meditación y el bienestar físico y mental, conocida por su estilo de vida tranquilo y alejado de los reflectores. Su pasión por el yoga la ha llevado a compartir esta disciplina con otros, dictando clases cuando visita Lima en un centro ubicado en Miraflores, según reveló el programa “Magaly TV La Firme”.

Aunque no pertenece al mundo del espectáculo, Helen ha despertado interés por la forma en que combina elegancia y sencillez. En redes sociales suele publicar frases de crecimiento personal, imágenes de paisajes naturales y momentos íntimos junto a su bebé. Su presencia digital es discreta, pero refleja una personalidad centrada, espiritual y conectada con sus emociones, cualidades que parecen haber conquistado al exdelantero peruano, según informa Infobae.

Helen Ballón, nueva pareja de Claudio Pizarro. | Foto: Instagram

¿CÓMO NACIÓ LA HISTORIA DE AMOR ENTRE CLAUDIO PIZARRO Y HELEN BALLÓN?

Las primeras señales del vínculo entre ambos aparecieron a comienzos de 2024, cuando fueron vistos juntos en reuniones sociales en Europa. La confirmación llegó el 20 de abril de ese año, durante una boda en Italia, donde Helen fue dama de honor y Pizarro se mantuvo a su lado en todo momento. A partir de entonces, los gestos de cariño y las apariciones juntos se hicieron más evidentes, tanto en público como en redes sociales.

En septiembre de ese año, Helen publicó una ecografía en su cuenta de Instagram, lo que generó especulaciones inmediatas entre los seguidores del exfutbolista. Poco después se confirmó la noticia: el ‘Bombardero de los Andes’ sería padre nuevamente, iniciando así una etapa marcada por la calma y la vida familiar.

¿CÓMO VIVE CLAUDIO PIZARRO SU NUEVA ETAPA FAMILIAR?

El nacimiento de Amara, su hija de siete meses, marcó un punto de inflexión en la vida del exfutbolista. Personas cercanas a su entorno aseguran que atraviesa una etapa tranquila, enfocada en su familia y en proyectos personales. Desde su separación de Karla Salcedo en 2022, el exfutbolista ha preferido mantenerse lejos del ruido mediático y concentrarse en su bienestar.

Hoy, instalado en Alemania, divide su tiempo entre sus actividades como embajador del Bayern Múnich y su vida junto a Helen y su pequeña. Ambos han optado por una vida sencilla y reservada, disfrutando de la estabilidad que han construido juntos.