Una reciente edición del listado mundial de jóvenes multimillonarios revela un cambio importante en la forma en que se construyen las grandes fortunas. Mientras una gran parte de los menores de 30 años continúa recibiendo enormes patrimonios familiares, cada vez más emprendedores logran ingresar a este exclusivo grupo gracias al auge de la inteligencia artificial, el desarrollo de software y las nuevas empresas tecnológicas. La lista también muestra quiénes acumulan las mayores riquezas antes de cumplir tres décadas, cuáles son los sectores que impulsan este fenómeno económico y qué países concentran a la mayor cantidad de estos jóvenes millonarios. A continuación, te contamos quienes son los multimillonarios más jóvenes del planeta y cómo alcanzaron fortunas valoradas en miles de millones de dólares.

¿QUIÉNES OCUPAN EL TOP 3 DE LOS MULTIMILLONARIOS MÁS JÓVENES DEL MUNDO?

Los tres primeros puestos corresponden a herederos de grandes compañías familiares que alcanzaron el estatus de multimillonarios desde muy temprana edad.

Amelie Voigt Trejes (20 años) encabeza la lista como la multimillonaria más joven del mundo. Su patrimonio proviene de una participación en WEG, fabricante brasileño de motores eléctricos fundado por su abuelo. Johannes von Baumbach (20 años) ocupa el segundo lugar. Es uno de los herederos de la farmacéutica alemana Boehringer Ingelheim, una empresa con más de un siglo de historia. Lívia Voigt de Assis (21 años) completa el podio. Al igual que su hermana Dora y otros familiares, heredó acciones de WEG, lo que le permitió ingresar al grupo de los multimillonarios antes de los 30 años.

(Foto referencial: Freepik)

¿QUIÉNES SON LOS MULTIMILLONARIOS QUE CONSTRUYERON SU FORTUNA POR CUENTA PROPIA?

Un total de 12 personas menores de 30 años lograron ingresar al listado gracias a empresas que fundaron o desarrollaron, sin haber heredado grandes patrimonios familiares. Según informa Forbes, la mayoría hizo su fortuna en el sector de la inteligencia artificial, el software o las plataformas tecnológicas.

Surya Midha (22 años): cofundó Mercor, una empresa de reclutamiento impulsada por inteligencia artificial, y posee un patrimonio de 2,200 millones de dólares.

cofundó Mercor, una empresa de reclutamiento impulsada por inteligencia artificial, y posee un patrimonio de 2,200 millones de dólares. Brendan Foody (22 años): director ejecutivo y cofundador de Mercor, alcanzó la misma fortuna que sus socios tras el crecimiento de la compañía.

director ejecutivo y cofundador de Mercor, alcanzó la misma fortuna que sus socios tras el crecimiento de la compañía. Adarsh Hiremath (22 años): también cofundador de Mercor, se convirtió en multimillonario gracias al rápido aumento del valor de la startup.

también cofundador de Mercor, se convirtió en multimillonario gracias al rápido aumento del valor de la startup. Luana Lopes Lara (29 años): cofundó Kalshi y es considerada la multimillonaria hecha a sí misma más joven del mundo.

cofundó Kalshi y es considerada la multimillonaria hecha a sí misma más joven del mundo. Tarek Mansour (29 años): fundador y director ejecutivo de Kalshi, empresa especializada en mercados de predicción.

fundador y director ejecutivo de Kalshi, empresa especializada en mercados de predicción. Alexandr Wang (29 años): creó Scale AI, compañía dedicada al etiquetado de datos para inteligencia artificial.

creó Scale AI, compañía dedicada al etiquetado de datos para inteligencia artificial. Fabian Hedin (26 años): cofundó Lovable, startup enfocada en programación mediante inteligencia artificial.

cofundó Lovable, startup enfocada en programación mediante inteligencia artificial. Michael Truell (25 años): uno de los fundadores de Cursor, plataforma de edición de código con IA.

uno de los fundadores de Cursor, plataforma de edición de código con IA. Aman Sanger (25 años): c ofundador de Cursor y especialista en desarrollo de software basado en inteligencia artificial.

ofundador de Cursor y especialista en desarrollo de software basado en inteligencia artificial. Arvid Lunnemark (26 años): participó en la creación de Cursor y posteriormente inició un nuevo proyecto centrado en la seguridad de la IA.

participó en la creación de Cursor y posteriormente inició un nuevo proyecto centrado en la seguridad de la IA. Sualeh Asif (26 años): cofundador y director de tecnología de Cursor, empresa que alcanzó una elevada valoración en el mercado.

cofundador y director de tecnología de Cursor, empresa que alcanzó una elevada valoración en el mercado. Shayne Coplan (27 años): fundador de Polymarket, una de las mayores plataformas de mercados de predicción del mundo.

¿QUIÉNES HEREDARON SUS FORTUNAS?

Además de Amelie Voigt Trejes, Johannes von Baumbach y Lívia Voigt de Assis, quienes ocupan los primeros lugares entre los multimillonarios más jóvenes, otros 20 integrantes del listado obtuvieron su riqueza mediante herencias familiares. Ellos son:

Wang Zelong: su patrimonio está concentrado en la empresa química CNNC Hua Yuan, dedicada a la producción de dióxido de titanio.

su patrimonio está concentrado en la empresa química CNNC Hua Yuan, dedicada a la producción de dióxido de titanio. Alexandra Andresen: concentra su fortuna en Ferd, firma de inversiones con activos en bienes raíces, finanzas y empresas nórdicas.

concentra su fortuna en Ferd, firma de inversiones con activos en bienes raíces, finanzas y empresas nórdicas. Firoz Mistry: su riqueza proviene principalmente de una participación en Tata Sons, conglomerado diversificado con negocios en múltiples sectores.

su riqueza proviene principalmente de una participación en Tata Sons, conglomerado diversificado con negocios en múltiples sectores. Dora Voigt de Assis: posee acciones de WEG, fabricante brasileño de motores eléctricos y maquinaria industrial.

posee acciones de WEG, fabricante brasileño de motores eléctricos y maquinaria industrial. Maximilian von Baumbach: concentra su patrimonio en la farmacéutica alemana Boehringer Ingelheim.

concentra su patrimonio en la farmacéutica alemana Boehringer Ingelheim. Carl-Anton Kunz: su fortuna está vinculada a Cordes & Graefe y GC Group, empresas de fontanería, climatización y calefacción.

su fortuna está vinculada a Cordes & Graefe y GC Group, empresas de fontanería, climatización y calefacción. Zahan Mistry: heredó una participación en Tata Sons, conglomerado con presencia en automóviles, joyería, servicios y otras industrias.

heredó una participación en Tata Sons, conglomerado con presencia en automóviles, joyería, servicios y otras industrias. Abbas Sajwani: concentra su patrimonio en el sector inmobiliario de lujo a través de AHS Properties en Dubái.

concentra su patrimonio en el sector inmobiliario de lujo a través de AHS Properties en Dubái. Katharina von Baumbach: su riqueza proviene de Boehringer Ingelheim y del negocio farmacéutico familiar.

su riqueza proviene de Boehringer Ingelheim y del negocio farmacéutico familiar. Yoni Nahmad: concentra su patrimonio en una colección internacional de arte con obras de artistas de gran valor.

concentra su patrimonio en una colección internacional de arte con obras de artistas de gran valor. Maxim Tebar: su fortuna está ligada a Stihl, fabricante de motosierras y equipos portátiles.

su fortuna está ligada a Stihl, fabricante de motosierras y equipos portátiles. Remi Dassault: posee participaciones en Dassault Aviation y Dassault Systèmes, vinculadas a la industria aeroespacial y el software.

posee participaciones en Dassault Aviation y Dassault Systèmes, vinculadas a la industria aeroespacial y el software. Franz von Baumbach: concentra su patrimonio en la farmacéutica Boehringer Ingelheim.

concentra su patrimonio en la farmacéutica Boehringer Ingelheim. Luca Del Vecchio: su riqueza está concentrada en EssilorLuxottica, gigante mundial de gafas y lentes.

su riqueza está concentrada en EssilorLuxottica, gigante mundial de gafas y lentes. Kim Jung-min: posee acciones de Nexon, empresa líder en videojuegos en línea y MMORPG.

posee acciones de Nexon, empresa líder en videojuegos en línea y MMORPG. Felipe Voigt Trejes: concentra su patrimonio en WEG y la industria de motores eléctricos.

concentra su patrimonio en WEG y la industria de motores eléctricos. Pedro Voigt Trejes: su fortuna también está vinculada a WEG y al sector de maquinaria industrial.

su fortuna también está vinculada a WEG y al sector de maquinaria industrial. Kevin David Lehmann: posee una participación en dm-drogerie markt, la mayor cadena de farmacias de Alemania.

posee una participación en dm-drogerie markt, la mayor cadena de farmacias de Alemania. Kim Jung-youn: concentra su patrimonio en Nexon y el negocio de los videojuegos en línea.

concentra su patrimonio en Nexon y el negocio de los videojuegos en línea. Clemente Del Vecchio: su riqueza está ligada a Delfin y a EssilorLuxottica, líder mundial en el mercado de gafas.

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